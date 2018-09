"Néé, néééé, niet weer chemo": Sophia overleefde twee keer kanker en begeleidt nu (ex)-kankerpatiënten tijdens en na hun ziekte Hanneke Van Houwelingen

20 september 2018

14u33

Bron: AD 1

Kale hoofden, roze lintjes, chemo's en doodgaan. Dat is kanker. Maar daar houdt het niet op, zegt Sophia van Sorgen (41). "Kanker raakt álle aspecten van je leven. Vaak is het oppakken van het normale leven zwaarder dan de ziekte."

Sophia verschuift op haar stoel, haar stem wordt fel. Toen ze een paar jaar geleden na het verschijnen van haar boek werd geïnterviewd, luidde de krantenkop 'Sophia weigerde chemo'.

Klopt, ze wilde geen chemo. Gaat ze nog uitleggen. Maar eerst dit: "Zo’n kop zorgt voor een verkeerde beeldvorming over mij. Die keuze was niet zo zwart-wit."

En dat is wel vaker het geval, als het over kanker gaat, vindt ze. "De beeldvorming is incompleet. Het gaat vaak over kale hoofden, roze lintjes, chemo’s en doodgaan. Maar dat is lang niet alles. Kanker raakt álle aspecten van je leven: er komen vrienden bij, anderen laten je in de steek, je relatie en seksleven veranderen. Wist je dat een kwart van de kankerpatiënten tijdens en na de behandeling zijn baan verliest? Je komt gewoon niet meer aan de bak."

