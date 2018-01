“Voor mij is het te laat. Bega niet dezelfde fout”: Kate (38) stelde uitstrijkje uit en heeft nu terminale kanker Koen Van De Sype

25 januari 2018

07u28

Bron: The Sun, Daily Mail 7 Medisch “Het zal mij wel niet overkomen.” Dat is wat de Britse Kate Tonner (38) dacht toen ze voor de zoveelste keer een brief opzijlegde die haar eraan herinnerde dat het tijd was om een uitstrijkje te laten nemen. Ze schaamde zich een beetje om zich intiem te laten onderzoeken. En ze had zo veel andere dingen te doen. Tot ze op een dag bij de dokter ging omdat ze last had van aanhoudende hoofdpijn.

“Ik vertelde ook dat ik last had van bloedingen tussen mijn maandstonden door, maar dacht niet dat het iets ernstigs was”, doet de moeder uit Stratford-upon-Avon – die toen 30 was – haar verhaal. “De dokter stelde me voor om een uitstrijkje te nemen nu ik er toch was. Ik was een beetje bij verrassing genomen en kon niet meteen een uitvlucht bedenken. En daarom knikte ik dat het oké was.”

Stom

“Toen het achter de rug was, voelde ik me stom dat ik het had uitgesteld”, gaat ze verder. “Het duurde maar enkele seconden, deed geen pijn en ik voelde me niet ongemakkelijk toen het gebeurde. De dokter vertelde me dat mijn baarmoederhals er geïrriteerd uit zag en verwees me door naar een gynaecoloog voor verder onderzoek. Toen kwam alles plots in een stroomversnelling terecht.” (lees hieronder verder)

5 weken later – in december 2010 – kwam het vreselijke verdict: Kate had baarmoederhalskanker. Het kwam als een schok, ook voor haar man Ian (nu 45) en haar dochtertje Grace (nu 13). “Ik dacht dat ik te jong was om kanker te krijgen”, vertelt ze. “Bij elk bezoek aan het ziekenhuis kwam er slechter nieuws. De kanker bleek uitgezaaid te zijn naar mijn maag en rug. Zes weken kreeg ik chemotherapie en bestraling en dat maakte me erg ziek. Ik trok ’s morgens naar het ziekenhuis en sliep tot het tijd was om Grace op te halen van school. Als ik op die periode terugkijk, was het alsof ik een waas leefde.”

Huwelijk

Vijf maanden later kreeg ze opnieuw slecht nieuws: de kanker was niet meer te genezen. “We waren er kapot van toen we het hoorden”, aldus Kate. “Het enige wat de dokters nog konden doen, was de tijd die ik nog had rekken. Zes tot twaalf maanden kreeg ik nog. Ik besloot te stoppen met werken, onze plannen voor ons huwelijk te vervroegen en een bucketlist te maken met dingen die ik nog wilde doen voor ik stierf. Ons belangrijkste doel werd om nog zo veel mogelijk herinneringen samen te maken.” (lees hieronder verder)

Zeven jaar later is ze er echter nog altijd. Intussen heeft ze met haar gezin een helikoptervlucht gemaakt, zijn ze samen naar Disneyland geweest en maakten ze een roadtrip in het westen van de Verenigde Staten. “Ongelofelijk eigenlijk”, zegt de voormalige agente. “Ik heb nu om de drie of zes maanden een check-up, afhankelijk van hoe ik me voel. De kanker zit nu in mijn lymfesysteem en niemand kan zeggen waar of wanneer hij weer zal opflakkeren. Een van de moeilijkste dingen om te aanvaarden was dat ik geen kinderen meer kon krijgen. We wilden graag nog een broertje of een zusje voor Grace, maar door de behandeling kwam ik vervroegd in de menopauze terecht.” (lees hieronder verder)

Kate zamelde de afgelopen jaren ook geld in voor kankeronderzoek en heeft er een missie van gemaakt om andere vrouwen te waarschuwen. “Het is extra zwaar voor me omdat dit alles vermeden had kunnen worden als ik zo veel jaar geleden de juiste beslissing genomen had”, vertelt ze. “Voor mij is het nu te laat. Bega niet dezelfde fout en laat een uitstrijkje nemen. En doe het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.”

Chemo

“Intussen ging ik al onder het mes, had ik 7 kuren chemo en 61 keer radiotherapie. Als ik de kans kreeg om te kiezen tussen dat en een pijnloos uitstrijkje van enkele seconden, zou ik het nu wel weten. Ik ben echt dom geweest. En ik ben boos op mezelf omdat Grace binnenkort verder zal moeten opgroeien zonder moeder. Maak dat het jou ook niet overkomt.”