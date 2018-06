‘Kreupel’ poliovirus blijkt effectief tegen agressieve hersentumor Ellen de Visser

27 juni 2018

14u41

Bron: de Volkskrant 0 Medisch Een virus dat een ernstige, dodelijke ziekte kan veroorzaken, blijkt succesvol in de strijd tegen een andere dodelijke ziekte.

Amerikaanse wetenschappers hebben patiënten met een glioblastoom, een agressieve hersentumor, behandeld met een omgebouwd poliovirus en drie jaar later was een vijfde van hen nog in leven. "Dat is uitzonderlijk goed", reageert Clemens Dirven, hoogleraar neurochirurgie in het Erasmus MC. "Deze groep patiënten leeft gemiddeld nog een half jaar."

