"Ik zit de hele dag binnen": voor Marly (32) is de zon een ware nachtmerrie Naz Taha

29 juli 2018

16u24 0 Medisch Terrassen en stranden zitten vol en iedereen geniet massaal van het tropische weer. Of toch bijna iedereen, want voor sommige mensen zijn zonuren en uv-stralen een hel. "Ik zit elke dag binnen, met de gordijnen dicht", vertelt Marly van Hooff (32) uit het Nederlandse Soerendonk.

Marly heeft de zeldzame aandoening erythropoëtische protoporfyrie (EPP). Een hevige zonneovergevoeligheid waardoor ze zich compleet moet bedekken als ze de deur uitgaat, om ernstige brandwonden te voorkomen.



Op dagen zoals deze, komt Marly weinig buiten. "Dan zou ik met lange broek, trui, handschoenen en pet op naar buiten moeten. Mensen denken dat je niet goed bij je hoofd bent."



Behandeling van EPP is moeilijk. "Er zijn middeltjes die het draaglijker kunnen maken, maar voor mij werken die amper. De bijwerkingen wegen niet op tegen de voordelen."

Volledig bedekt

Zelfs op lampen reageert Marly's huid. Je kunt het vergelijken met een emmer die volloopt. In het begin kan haar huid daglichtlampen nog wel verdragen, maar naarmate de dag vordert, reageert haar huid steeds heftiger. "Dan begint het te ontsteken en doet het vreselijk veel pijn."



"Eigenlijk", zegt Marly gekscherend, "zou ik veel beter gedijen in een strikt islamistisch land waar het leeuwendeel van de vrouwen volledig bedekt over straat gaat."



Volgens dermatoloog Jorrit Tera is EPP zeer zeldzaam en komt het voor bij ongeveer 300 personen voor in Nederland. Terra: "Ongeveer 1 op de 20 mensen met EPP kan ernstige beschadiging aan de lever krijgen."