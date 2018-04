“Ik zag mijn dochter sterven aan ziekte die volgens sommigen niet bestaat. En het was verschrikkelijk” KVDS

Bron: Manchester Evening News 22 Medisch Als een gevangene in haar eigen lichaam: zo omschreef de Britse Merryn Crofts (21) zich anderhalf jaar voor haar dood. Het meisje leed aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en hoewel de ziekte erkend wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie, stuitte ze op flink wat onbegrip bij enkele van de artsen die haar onderzochten. “Ik zag mijn dochter sterven aan een ziekte die volgens sommigen van hen niet eens bestond. En het was verschrikkelijk”, aldus haar moeder Clare.

De vrouw getuigde deze week voor het eerst over de lijdensweg van haar dochter in de Britse krant Manchester Evening News. Volgende maand volgt een officieel onderzoek naar de dood van Merryn, die op 23 mei vorig jaar stierf. Ze woog nog amper 38 kilogram en had de laatste drie jaar van haar leven in bed doorgebracht. Gekweld door hevige pijn.

Zwellingen

De eerste tekenen dat er iets mis was, doken op toen Merryn 15 was. Plots kreeg ze zwellingen aan haar gezicht, handen en voeten. Dokters dachten dat ze een infectie had opgelopen en schreven haar antibiotica voor, maar de symptomen werden alleen maar erger. Merryn voelde zich ook extreem moe. “Als kind liep ze altijd over van de energie”, aldus mama Clare. “Ze was een echte durfal en altijd wel in de weer met iets. Plots kwam ze thuis van school en ging ze in de zetel liggen, waarna ze 6 uur aan een stuk sliep. En dat gebeurde steeds vaker.” (lees hieronder verder)

Het meisje trok met haar moeder van dokter naar dokter, maar overal kreeg ze te horen dat het psychologisch was of dat ze leed aan een conversiestoornis. Dat laatste is een mentale aandoening waarbij acute stress kan leiden tot fysieke klachten. Onbevredigd door die diagnoses ging Clare zelf op onderzoek uit en ze begon te vermoeden dat haar dochter te kampen had met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Maar als ze dat suggereerde aan de dokters, liep ze altijd tegen een muur van achterdocht aan. “Een van hen zei dat het dat kon zijn, maar alleen als ze niets anders vonden. Een ander zei dat hij daar gewoon niet in geloofde en dat was dat.”

Infectie

Hoewel er over de oorzaak van de aandoening nog niet veel bekend is, wordt vaak gewezen naar een infectie. Merryn had kort voor ze symptomen begon te krijgen, klierkoorts gehad. Omdat ze maar niet verder raakten, besloten moeder en dochter daarop naar een specialist in een privéziekenhuis te gaan en die stelde wél de diagnose CVS. En het bleek een zware variant.

Pas in september 2012 gaf een consulent van de Britse dienst Volksgezondheid toe dat het inderdaad CVS was. “De ziekte wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie nochtans sinds de jaren 60 erkend als neurologische aandoening, maar desondanks zeiden dokters ons dat ze daar niet in geloofden.” (lees hieronder verder)

Tegen die tijd had Merryn af te rekenen met een hele reeks pijnlijke symptomen. Ze zat intussen in een rolstoel en was gevoelig voor licht, geluid en aanrakingen. Ze had vreselijke maagpijn en pijn in haar gewrichten en kreeg af en toe stuiptrekkingen. Op haar blog schreef ze in augustus 2015 hoe het was om zo te moeten leven. “Het is alsof je gevangen zit in je eigen lichaam. Je krijgt nooit rust, hoewel je de hele dag in je bed ligt. Zelfs de kleinste dingen lukken niet meer, zoals jezelf wassen. Je bent afhankelijk van iedereen en de pijn is vreselijk. Maanden lag ik al in het ziekenhuis. Met zware infecties, ademhalingsproblemen, een lage weerstand, verlammingen en hypergevoeligheid.”

Knuffelen

Voor haar moeder Clare was het een foltering om haar dochter zo te zien lijden. “Vroeger hield ze van knuffelen, maar plots kon ze het niet meer verdragen om aangeraakt te worden. Elke keer dachten we dat het niet erger meer kon worden, maar we waren mis”, vertelt de vrouw. “Het was een eeuwigdurende strijd, ze kreeg de kans niet om te recupereren. Het hield nooit op.” (lees hieronder verder)

Uiteindelijk begon haar aandoening ook een tol te eisen van de spieren in haar keel en eten werd steeds moeilijker. Voedsel binnenhouden was door haar maagklachten überhaupt niet makkelijk. Toen haar gewicht maar bleef afnemen, kreeg ze een voedingssonde. Langs daar werden ook flinke hoeveelheden morfine en ketamine toegediend tegen de pijn.

In de lente van vorig jaar kreeg ze een nieuwe infectie, waardoor ze moest stoppen met de sondevoeding. Ze kreeg de keuze: naar het ziekenhuis gaan voor een grote dosis antibiotica zonder garantie op succes of thuisblijven. “Merryn zei me dat ze niet meer terugging naar het ziekenhuis”, aldus mama Clare. “Ze kon het niet meer aan. Hoewel ze wist wat de gevolgen waren. Ze leefde nog drie maanden. En die drie maanden waren de hel.” (lees hieronder verder)

Op de avond dat ze stierf, riep ze haar moeder nog naar haar kamer. “Ze vroeg of ik de verpleegster kon bellen en zei dat het niet lang meer zou duren voor ze afscheid zou nemen. Ik ging naar beneden om op de verpleegster te wachten en toen we samen weer naar boven gingen, was ze gestorven. Alsof haar laatste gedachte was hoe ze me het minste kon laten afzien.”

De hersenen en de wervelkolom van het meisje werden aan de Ramsay Research Fund geschonken, dat onderzoek doet naar de oorzaken van CVS. Met het officiële onderzoek naar haar dood volgende maand hoopt de familie dat er erkenning komt dat ze effectief stierf aan de ziekte. Daarmee zou ze nog maar de tweede persoon zijn in het Verenigd Koninkrijk die CVS als officiële doodsoorzaak krijgt, na Sophia Mirza (32), die er in 2005 aan stierf.

Onderzoek

Door het verhaal van haar dochter te vertellen, hoopt Clare om de aandoening uit het verdomhoekje te halen. “Merryn zelf was ook erg bezig met bewustmaking rond haar ziekte. Er rust nog altijd een stigma op de aandoening, zelfs in de medische wereld. Daarom is het belangrijk om te vertellen over CVS en de juiste informatie te verspreiden. Er is ook nog zo veel dat we er niet over weten. Er moet ook dringend meer geld gaan naar het onderzoek rond CVS.”