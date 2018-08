"Ik voelde me sloom en depressief": fitnesser getuigt hoe zijn lichaam op frisdrankverslaving reageerde Jolien Meremans

11 augustus 2018

09u11

Bron: The Independent 0 Medisch Van aantrekkelijke reclame tot veelbelovende smaken, frisdrankgiganten doen er alles aan om hun drankjes te promoten. Heel wat mensen raken onbewust verslaafd aan de zoete drankjes, zonder te beseffen hoe hun lichaam reageert op de inhoud van frisdrank. Uit onderzoek blijkt nu dat frisdranken niet alleen obesitas, maar ook onvruchtbaarheid en kanker kunnen veroorzaken. Michael Freidson getuigt hoe zijn lichaam veranderde nadat hij zijn verslaving aanpakte.

Fitnessjournalist Michael Freidson is ervan overtuigd dat zijn leven veranderde, nadat hij frisdrank uit zijn leven bande. Zijn verslaving ging zelfs zo ver dat hij een grote fles frisdrank in zijn bureau moest verstoppen.

Verouderen

"Iedereen komt wel eens op het moment waarop je besluit iets goeds en nuttigs te doen in je leven. Ik had dat moment drie jaar geleden", schreef Michael Freidson, 41, in een artikel voor Men’s Health. Daarin verklaart hij dat dat moment bij hem plaatsvond toen hij besloot om suikerhoudende dranken voorgoed op te geven.

Freidson gaf toe dat hij de dag niet doorkwam zonder een vijftal blikjes Cola en dat hij de uitvinding van de Cola Zero als een van de “gelukkigste dagen” uit zijn leven beschouwde. Toch stopte hij met de gewoonte toen hij zich realiseerde dat die hem misschien vroegtijdig kon doen verouderen.

"Slechter dan sigaretten"

Het plotse besluit kwam er nadat de fitnessjournalist de kop "Frisdrank is slechter dan sigaretten" van een studie uit 2014 las. Hij besloot om voor eens en voor altijd te stoppen, omdat hij toen pas besefte welke invloed frisdrank had op zijn lichaam.

Sinds Freidson frisdrank opgaf, is hij al 9 kilogram lichter geworden en is ook zijn bloeddruk stevig gedaald. "Ik voelde me sloom, opgeblazen en depressief", schreef hij.

Obesitas, kanker en onvruchtbaarheid

Uit een aanvullend onderzoek van het Health Science Center van de Universiteit van Texas in San Antonio blijkt nu ook dat zelfs light frisdranken het risico op obesitas verhogen. De studie toonde ook aan dat de gemiddelde middelomtrek van frisdrankdrinkers die één of meer light-frisdranken per dag drinken toeneemt met maar liefst 8 centimeter.

Het onderzoek toonde overigens ook aan dat het drinken van frisdrank onvruchtbaarheid kan veroorzaken en het risico op bepaalde vormen van kanker kan verhogen. Voor Freidson waren de effecten op zijn lichaam na zijn beslissing "onmiddellijk" merkbaar”.

Reclame negeren

"Ik begon meteen helderder te denken en had meer energie", schreef hij. "Een maand later merkte ik dat ik begon af te vallen, ondanks dat ik niet minder at.”

Freidson gaf samen met experts van de National Institutes of Health, Emory University en Tufts University een aantal tips om komaf te maken met de verslaving. Zo raadt hij aan om een gezonde vervanger te zoeken en reclame of acties te negeren.