“Ik ontdekte op mijn 18de dat ik geen vagina had. Maar dat zal niet verhinderen dat mijn grootste wens in vervulling gaat” KVDS

23 maart 2018

17u34

Bron: The Sun, Metro 0 Medisch Aanvankelijk dacht ze dat ze gewoon een laatbloeier was. Maar toen al haar vriendinnen hun eerste menstruatie al achter de rug hadden en de Noord-Ierse Rebekah Knight er op haar 17de nog altijd op wachtte, begon ze zich zorgen te maken. Ze ging naar de dokter en die had onthutsend nieuws.

De jonge vrouw (25) uit Ballymoney herinnert zich de consultatie nog als de dag van gisteren. Ze schrijft erover in een nieuw boek dat ze over haar ervaringen uitbracht en waarmee ze andere meisjes wil helpen die met hetzelfde probleem te maken krijgen.

Ongerustheid

Ze had eerst haar ongerustheid gedeeld met haar moeder Debbie (52) en nadat ze samen bij de huisarts waren langsgeweest, werden ze doorverwezen naar het Royal Victoria Hospital in Belfast voor een reeks tests. Het was uiteindelijk een MRI-scan die de waarheid aan het licht bracht: ze bleek geboren te zijn zonder een vagina, baarmoeder en baarmoederhals. Het zeldzame Mayer-Rokitansky-Küster-Hausersyndroom treft 1 vrouw op 5.000 wereldwijd en Knight was er één van. (lees hieronder verder)

“Ik was geschokt en ik was er het hart van in”, doet de vrouw – die bij de diagnose 18 jaar was – het verhaal. “Ik kon niet geloven dat het mij overkwam. En er was nog meer slecht nieuws. Want ik zou geen kinderen kunnen dragen. Er zijn geen woorden die kunnen omschrijven hoe ik me voelde.”

Met een operatie zouden de dokters wel haar vagina kunnen reconstrueren. “Ik ben altijd een beetje bang geweest van ziekenhuizen, maar ik wist dat ik moest doorzetten. Ze vertelden me dat ik op die manier een normaal werkende vagina zou kunnen hebben”, gaat ze verder.

Twee ingrepen

In de zomer van 2013 onderging ze twee ingrepen. Eerst stretchten de dokters het weefsel aan de buitenkant van haar vagina, waarna ze dat gebruikten om de erg kleine opening die ze had om te vormen tot een vagina van normale grootte. Na 12 dagen in het ziekenhuis, mocht ze naar huis.

Er volgde wel nog een maand van fysiotherapie zodat ze weer zou kunnen stappen. “Het was zwaar. Er waren momenten dat ik me afvroeg waar ik mee bezig was”, vertelt ze, “en of het dat allemaal wel waard was. Maar ik zette toch door.” (lees hieronder verder)

Hoewel ze nu single is, hoopt de jonge vrouw om op een dag iemand te ontmoeten die voorbij haar aandoening kan kijken en bij wie ze liefde kan vinden. “Ik maak me niet zo veel zorgen over relaties”, bekent ze. “Ik ben er zeker van dat de juiste persoon wel bij me blijft om wie ik echt ben vanbinnen. Daten is wel een beetje moeilijk als je iets op te biechten hebt zoals ik. Zeker ook omdat ik geen kinderen kan krijgen. Iedereen heeft een kruis te dragen. Dit is dat van mij.”

Moeder

Helemaal onmogelijk is kinderen krijgen echter niet. De eierstokken van Rebekah werken wél normaal, waardoor ze wel kinderen kan verwekken die biologisch van haar zijn. Maar zonder haar baarmoeder zal ze het kind nooit zelf kunnen dragen. Daarom denkt ze aan een draagmoeder. Of misschien wel aan adoptie. “Dat ik geen baarmoeder heb, zal niet verhinderen dat mijn grootste wens in vervulling gaat. Want ik wil dolgraag moeder worden”, vertelt ze nog. (lees hieronder verder)

Het idee voor haar boek kreeg ze toen ze het ziekenhuis verliet. Want ze wilde graag met haar ervaring anderen helpen die een soortgelijke strijd door moesten. Zelf had ze zelfhulpgroepen gevonden online – onder meer op Facebook – en ze had gezien dat er nog meer vrouwen op zoek waren naar informatie over het onderwerp. En daarom schreef ze ‘The Girl With No…’.

“Ik begon eraan in 2015”, zegt ze nog. “Na mijn diagnose sprak ik er lange tijd met niemand over. Ik wilde het privé en geheim houden. Alleen mijn familie wist ervan. Maar nu schaam ik me niet langer. Mijn verhaal doen is ook voor mezelf erg therapeutisch.”