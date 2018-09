“Ik laat beentje van mijn dochter (3) amputeren. Zo kan ze eindelijk normaal leven leiden” KVDS

28 september 2018

18u02

Bron: Derby Telegraph 2 Medisch De moeder van een meisje met een zeldzame genetische afwijking, heeft een drastische beslissing genomen om het leven van haar dochter dragelijker te maken. De Britse Marnie Allen-Tomlinson (3) zal volgende maand een operatie ondergaan waarbij een van haar beentjes afgezet zal worden. “Zo kan ze eindelijk normaal leven leiden”, aldus haar mama Samera (31).

De kleine Marnie uit Burton upon Trent was amper 13 weken toen dokters ontdekten dat ze leed aan neurofibromatose type 1, waardoor zich tumoren vormen op haar zenuwen. Alsof dat niet erg genoeg was, had ze ook af te rekenen met pseudartrose in haar linkerbeen. Daardoor brak ze makkelijk iets en zonder medische hulp genas de breuk ook niet.

Staaf

Toen ze 22 maanden was, werd een uitschuifbare staaf in een gebroken bot gestoken om dat te helpen weer aan elkaar te groeien. Ondanks het feit dat ze een jaar lang een spalk droeg en haar bewegingen ernstig gehinderd werden, genas haar been maar niet. Volgens de dokters zouden er meerdere operaties nodig zijn om het bot weer aan elkaar te krijgen.





“Marnie is net gestart met de peuterschool en ze heeft tot nu toe geen normaal leven gehad”, vertelt haar moeder Samera. “Het was haar verjaardag en we konden haar geen springkasteel geven. Haar ziekte heeft haar al zo veel ontnomen en dat moet stoppen.” (lees hieronder verder)

Volgens de dokters heeft elke operatie maar een kans van 20 procent op slagen en in plaats van hun dochter te onderwerpen aan een eindeloze reeks van procedures met bijhorende pijn, besloten haar ouders om voor een amputatie te gaan. Die zal volgende maand plaatsvinden in het Royal National Orthopaedic Hospital in Londen. Daarna zal Marnie een prothese krijgen. (lees hieronder verder)

“We hebben besloten om de amputatie nu te laten gebeuren, nu ze nog jong is en zich er makkelijker aan kan aanpassen”, klinkt het. “Zo hoeft ze er mentaal niet mee om te gaan als ze 15 of 16 is. De operatie die ze al doorstaan heeft, was zo vreselijk dat we haar dat niet nog een keer willen aandoen. Ze heeft al zo veel moeten missen. 20 procent kans op succes is niet genoeg. We hebben de voor- en nadelen goed afgewogen en de amputatie lijkt ons de beste optie.”

“Het is niet fijn om zo een ingrijpende beslissing te moeten nemen voor haar, want zij is ook degene die het allemaal moet ondergaan”, gaat haar mama nog verder. “Maar we hebben al meer aan haar getwijfeld dan we mochten. Elke keer dat we denken dat ze iets niet zal aankunnen, spartelde ze er toch weer doorheen.”

Kosten

Om de kosten te helpen dragen die ze maken door telkens naar het ziekenhuis in Londen te moeten reizen, hebben ze nu een geldinzamelingsactie georganiseerd. Op GoFundMe en JustGiving is samen intussen al meer dan 1.000 euro binnengekomen.