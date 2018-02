“Ik kon alleen seks hebben als ik dronken was”: vrijen deed enorm pijn bij Callista en het duurde 8 jaar voor artsen wisten wat er aan de hand was Koen Van De Sype

13 februari 2018

09u11

Bron: BBC 100 Women 0 Medisch Ze merkte het voor het eerst toen ze 12 was en voor de eerste keer een tampon wilde inbrengen: een verschroeiende pijn toen ze haar vagina opende. De daaropvolgende jaren werd het brandende gevoel tussen haar benen een vaste metgezel van de Amerikaanse modestyliste Callista Jane Wilson. Gewoon neerzitten of bezig zijn met de dagelijkse beslommeringen was genoeg. En toen had ze nog niet eens geprobeerd om met een jongen te vrijen.

De vrouw uit San Francisco – van wie het verhaal bewerkt is tot een theaterstuk, dat vorige week in première ging in Londen – was al een twintiger toen ze eindelijk de moed vond om bij een dokter te gaan. Ze vertelde dat het voelde alsof er een mes door haar heen ging als ze haar vagina aanraakte. Er volgde een onderzoek, maar er werd niets abnormaals gevonden. Ze kreeg te horen dat het tussen haar oren zat en dat ze misschien een therapeut kon proberen. En dat deed ze.

Hoogtepunt

Maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk en haar probleem bereikte een nieuw hoogtepunt toen ze iemand leuk leerde kennen. “Ik was halfweg de twintig en werd verliefd op een geweldige man”, vertelt de vrouw aan BBC 100 Women. “We kochten een huisje bij het strand en genoten van het leven. We praatten zelfs over trouwen. Maar er was altijd iets dat alles overschaduwde: als we seks hadden, was dat voor mij bijna ondragelijk door de pijn. Ik kon het alleen als ik dronken was of bewusteloos. Als je met iemand samen bent die je écht graag ziet, is dat vreselijk. Hij kon er niet mee om. En we gingen uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Mijn hart was gebroken.” (lees hieronder verder)

Callista kwam in een neerwaartse spiraal terecht. Ze kon zich niet concentreren op het werk, haar relatie met haar – erg gelovige – ouders kwam onder druk te staan en ze werd depressief. Pas 8 jaar en consultaties bij 20 verschillende dokters later, zat ze voor een specialist die haar leven drastisch zou veranderen. Hij vertelde haar dat ze leed aan een vorm van vulvodynia. Ze had meer dan 30 keer de normale hoeveelheid zenuwuiteinden in de opening van haar vagina. En het goede nieuws was dat het te opereren was. En dat ze er vanaf kon raken. (lees hieronder verder)

Tijdens de operatie werd een laag huid weggehaald bij de toegang tot haar vagina en vervangen door huidcellen van elders op haar lichaam. Het duurde maanden voor ze genezen was, maar uiteindelijk kon ze proberen hoe het echt voelde om te vrijen. Enig probleem: ze was single.

“Ik belde uiteindelijk een goede vriend met de vraag of hij me even uit de nood kon helpen”, vertelt ze pragmatisch aan BBC 100 Women. En voor de eerste keer in haar leven had ze pijnloze seks. “Ik kon het niet geloven, ik was in de wolken, extatisch. Ik huilde zelfs.”

Relatie

Intussen had ze al een andere relatie – “die was heel leuk, we waren als verliefde tieners die overal seks hadden” – maar die bleef niet duren. Maar deze keer door andere problemen dan seksuele. (lees hieronder verder)

Door mee te werken aan een toneelstuk over haar vroegere probleem, hoopt ze dat anderen de lijdensweg bespaard kan worden die zij moest afleggen. “Ik hoop dat vrouwen die ermee te maken krijgen, weten dat ze het zich niet inbeelden. Het is echt. En niet iets mysterieus. Ik wil dat elke vrouw weet dat het niet haar eigen schuld is. En dat ze niet alleen is.”

Kennis

In ‘The Internet Was Made For Adults’ verwondert schrijfster Emily Francis zich er verder ook over dat zo veel dokters het probleem gewoon wegzetten als een psychologisch probleem. En dat bleek na heel wat gesprekken met betrokkenen onder meer door een gebrek aan kennis.