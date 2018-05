“Ik heb een foutje gemaakt”: Phillip (61) wordt wakker uit narcose en ziet meteen chirurg staan. En die heeft slecht nieuws KVDS

23 mei 2018

13u46

Bron: Hull Daily Mail 0 Medisch Er stond een duidelijke markering op de arm van Phillip Ivory (61), maar een chirurg van het Castle Hill Hospital in het Britse Hull is er toch in geslaagd om zijn patiënt te opereren op de verkeerde plaats. Ivory kreeg het nieuws van de dokter zelf te horen toen hij wakker werd uit narcose. “Ik heb de operatie verkeerd uitgevoerd”, klonk het beteuterd. Ivory moest later opnieuw onder het mes en diende een klacht in tegen het ziekenhuis.

Ivory had al een tijdje last van gevoelloosheid in zijn vingers toen hij vorig jaar naar de dokter stapte. In juli onderging hij een operatie aan zijn elleboog, die zijn leed moest verzachten. De chirurg had 30 jaar ervaring en de man was er dan ook gerust in. Dat zou snel veranderen.

Gemarkeerd

Ondanks het feit dat hij de arm van zijn patiënt had gemarkeerd voor de ingreep, maakte de chirurg zijn incisie aan de buitenkant van de elleboog in plaats van aan de binnenkant. De arts zou zijn vergissing kort na de operatie ontdekt hebben, nadat hij over de procedure aan het nadenken was omdat hij voelde “dat er iets niet klopte”. Hij bekende het meteen aan Ivory toen die wakker was.

“Ik vroeg hem of alles in orde was”, aldus de patiënt. “Maar hij zei niets en vroeg de verpleegster om het verband eraf te nemen. Daarop bekende hij: ‘ik heb een foutje gemaakt’. Ik was geschokt maar dacht eerst dat hij een grapje maakte. Daarom antwoordde ik: ‘we maken allemaal fouten’. En toen besefte ik opeens dat het geen grapje was. Hij verontschuldigde zich en zei dat hij zich gemeld had bij de medische raad.”

Onder het mes

Het gevolg van de verkeerde ingreep was dat Ivory opnieuw onder het mes moest. Dat gebeurde uiteindelijk zeven maanden later, afgelopen februari, omdat hij met een aantal niet-gerelateerde gezondheidsproblemen te kampen kreeg. De operatie vond plaats in hetzelfde ziekenhuis, maar werd uitgevoerd door een andere chirurg. Ivory is nu aan het herstellen en het is afwachten of hij het gevoel terugkrijgt in zijn vingers. Het kan tot een jaar duren eer hij dat weet. (lees hieronder verder)

Patient wakes up at Castle Hill Hospital to be told by surgeon, 'I've done the operation wrong' https://t.co/PiqRaCajAm Hull Daily Mail(@ hulllive) link

De man kan het nog altijd niet geloven dat “een chirurg van zijn kaliber” een dergelijke fout maakte. “Hij zei dat het zijn eerste fout was in 32 jaar, maar dan nog. Hij zou zich niet op die manier mogen vergissen. Het was uiteindelijk vooral vervelend voor me, omdat ik elke keer vier weken niet kon werken. Ach, ik weet dat dingen fout kunnen gaan, ik ben al blij dat het iets kleins was zoals mijn operatie. De chirurg zat er trouwens erg mee in.”

Schadeclaim

Ivory diende wel een schadeclaim in tegen het ziekenhuis en kreeg nu ook een schadevergoeding. Het ziekenhuis gaf de fout toe en deed ook een intern onderzoek. Dat concludeerde dat het een fout was die vermeden had kunnen worden “als de geijkte controles en procedures waren gevolgd”.

“We verontschuldigen ons bij de patiënt voor de fout, waarbij een operatie werd uitgevoerd op het verkeerde deel van zijn arm. Onze procedures zijn herbekeken na het incident”, aldus een woordvoerster van de Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust.