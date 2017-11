"Hiv-besmettingen bij vijftigplussers nemen toe in België" ep

In het algemeen is het aantal hiv-besmettingen vorig jaar gedaald, maar dat geldt in België evenwel niet voor vijftigplussers. Zo klinkt het bij het UZ Gent. Arts en hoogleraar Linos Vandekerckhove merkt voorts op dat de algemene daling deels te maken heeft met de strengere migratiepolitiek, waarbij hiv-patiënten ook worden teruggestuurd naar landen zonder adequate behandeling.

Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is het aantal hiv-diagnoses vorig jaar met bijna 10 procent gedaald. Dat was het geval voor homomannen, maar ook voor heteroseksuele personen uit Sub-Saharaans Afrika.

Maar opvallend volgens de prof - ook het diensthoofd van het hiv-referentiecentrum in Gent - is dat vijftigplussers een uitzondering vormen. "In België gaat het om een stijging. Een vrij lichte stijging, maar in verschillende buurlanden zie je een daling", zegt Vandekerckhove. "Mogelijk heeft het te maken met bijvoorbeeld meer erectieproblemen. Een condoom kan dan als belemmerend worden ervaren. De juiste 'begeleiding' hoe dat aan te pakken, is nog te veel afwezig. Sociale media zijn bij vijftigplussers ook minder doorgedrongen, waardoor informatie ook iets moeilijker bij hen komt."

Migratiepolitiek

Over de gerapporteerde daling over alle leeftijden heen, stelt de prof zich ook vragen, in het bijzonder voor de daling bij migranten. "Het is niet alleen 'hoera, we zijn goed bezig', maar het is ook gelinkt aan andere oorzaken. Kijk eens naar het migratiebeleid. Vroeger stuurden we mensen niet terug als er geen adequate behandeling in het land van oorsprong is. Dat wordt nu bijna niet meer in acht genomen. We hebben ooit gepleit om extra kwetsbare patiënten zeker niet terug te sturen, maar dat is niet opgenomen. Als arts probeer je de patiënt voor je zo goed mogelijk te verzorgen van een potentieel dodelijke ziekte. Het feit dat je die mogelijkheid wordt ontnomen, dat kunnen we nooit goed vinden en gaat helemaal in tegen ons deontologisch principe."

De arts treedt met zijn analyse Sensoa bij, dat het strengere migratiebeleid ook aanhaalde als mogelijke reden van de daling van diagnoses bij mensen afkomstig uit Sub-Saharaanse landen.