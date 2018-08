“Het is oké. Niet elk verhaal heeft een happy ending”: Kate (31) wacht al 6 jaar op twee nieuw organen en het ziet er niet goed uit KVDS

02 augustus 2018

12u20

Bron: News.com.au 0 Medisch 6 jaar wacht de Australische Kate Hansen (31) al op een orgaantransplantatie. Maar liefst 16 keer kwam ze op een wachtlijst

te staan voor een nieuwe nier en pancreas, maar elke keer werd ze er weer afgehaald omdat ze te ziek was. Nu is ze opnieuw kandidaat. Maar haar tijd raakt langzaam op. Hoewel ze wil blijven vechten, heeft ze er vrede mee genomen dat ze het waarschijnlijk niet zal halen. “Het is oké. Niet elk verhaal heeft een happy ending.”

De gezondheidsproblemen van Kate - die ook Kitty genoemd wordt - begonnen toen ze amper 3 jaar was. Haar ouders kregen te horen dat ze leed aan type 1 diabetes, een aandoening waarbij het afweersysteem van het lichaam de bètacellen van de pancreas aanvalt en vernietigt. Daardoor wordt geen of onvoldoende insuline aangemaakt. En dat kan onder meer de nieren ernstig beschadigen.

Virus

Op haar 25ste ging de toestand van Kate plots achteruit toen ze op reis een virus opliep, waardoor haar nierfunctie daalde tot minder dan een kwart. En de zwaarste klap voor haar gezondheid moest dan nog komen: vijf jaar geleden raakte ze betrokken bij een ongeval waardoor ze 13 dagen in coma lag. “Ik moest opnieuw leren praten en lopen, iets waarvan ik nog altijd niet helemaal ben hersteld”, vertelt ze in een nieuwe documentaire over orgaantransplantatie in Australië: ‘Dying To Live’. “Ik heb problemen om mezelf aan te kleden en val regelmatig.” (lees hieronder verder)

Intussen ging het steeds slechter met haar pancreas en nieren. Zo slecht dat ze een transplantatie nodig had om haar in leven te houden. Om het nog moeilijker te maken moeten de twee transplantaties ook nog eens gelijktijdig gebeuren.

Zes jaar staat ze intussen aan en af op de transplantatiewachtlijst. Elke keer dat haar gezondheid achteruitgaat, wordt ze er weer afgehaald. En dat is al 16 keer gebeurd. “Dat ik elke keer opnieuw mijn plaats kwijtraak, is nog het zwaarste van al. Het langste dat ik al ononderbroken op de lijst heb gestaan, was ongeveer vier maanden.”

Amputeren

Kate had de jongste jaren al af te rekenen met een ontsteking van haar pancreas en moest al een teen laten amputeren. Drie keer per week gaat ze naar de nierdialyse en dat zijn sessies van 4 tot 5 uur per keer. Ze is ook de hele tijd misselijk en braakt van ’s ochtends tot ’s avonds. (lees hieronder verder)

Al haar gezondheidsproblemen maakten dat ze drie jaar geleden in een depressie terechtkwam. Er werd ook een posttraumatische stressstoornis vastgesteld. “Ik had nooit eerder mentale problemen gehad”, vertelt de vrouw uit Melbourne daarover. “Drie keer probeerde ik uit het leven te stappen. Ik was echt op een erg donkere plek na mijn ongeval.”

Trouwdatum

Dankzij psychologische hulp krabbelde ze weer overeind en vorig jaar werd ze zelfs ambassadeur van Zaidee’s Rainbow Foundation, een organisatie die zich inzet voor orgaandonatie. “Die rol redde mijn leven”, zegt ze. “Het gaf me weer een doel. In oktober volgde mijn verloving met mijn vriend Zac Cole. We hopen dat we snel een trouwdatum kunnen kiezen, maar dat zal van een mogelijke transplantatie afhangen. Want nu ben ik veel te zwak om ervan te kunnen genieten.” (lees hieronder verder)

Intussen gaat haar gezondheid steeds verder achteruit. Haar lichaam sputtert na de 6 jaar die ze nu al aan de dialyse is. En de dokters hebben haar verteld dat ze zich moet voorbereiden op het ergste. “Ik heb al twee keer een hartstilstand gekregen, een keer in juni vorig jaar en een keer vorige maand”, gaat ze verder. “De dokters zeggen dat als de transplantatie dit jaar niet wordt uitgevoerd, ik Kerstmis volgend jaar niet haal.”

En daar heeft ze vrede mee genomen. “Ik besef dat niet elk verhaal een happy ending heeft. En dat is oké. Ik heb alles geregeld, maar dat betekent niet dat ik niet verder zal vechten.” (lees hieronder verder)

Sinds twee weken staat ze weer op de wachtlijst voor een pancreas en een nier. En ze hoopt dat ze deze keer meer geluk heeft. Het zou haar leven compleet veranderen. “Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn familie en vrienden. Nu staat alles on hold. Ik kan niet werken en er moet altijd iemand bij me zijn voor het geval ik zou vallen, doordat mijn bloeddruk te veel schommelt. Ik kon niet dansen op mijn verlovingsfeest, ik kan niet zwemmen en ik kan niet reizen. Momenteel kan ik maar 100 meter wandelen en daarna ben ik compleet uitgeput. Nieuwe organen zouden me een nieuw leven geven. En dan kunnen ook de mensen rondom mij weer van hun leven genieten.” (lees hieronder verder)

Door haar verhaal te vertellen hoopt Kate mensen te overtuigen om zich te laten registreren als orgaandonor. In België kan dat onder meer via de site beldonor.be van de overheid. Ons land doet het overigens goed op dat vlak. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block neemt het aantal orgaandonoren jaar na jaar toe. Vorig jaar stond de teller al op 272.246 landgenoten, tegenover 244.767 in 2016. Tien jaar geleden waren er nog maar 74.331 geregistreerde orgaandonoren.

Het aantal transplantaties steeg van 1.016 in 2016 naar 1.041 vorig jaar. Er stonden begin dit jaar 1.292 mensen op de wachtlijst voor een nieuw orgaan.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn, op het gratis nummer 1813 of de website zelfmoord1813.be