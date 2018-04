“Er knapte iets”: Ross (32) breekt penis tijdens vrijen en onthult in boek hoe dat precies ging KVDS

19 april 2018

14u32

Bron: CNN, The Sun 0 Medisch Het zou wel eens de ergste nachtmerrie kunnen zijn van elke man en het overkwam de Amerikaanse producer en auteur Ross Asdourian (32). Terwijl hij aan het vrijen was met een vriendin, hoorde hij plots een knappend geluid. En hij wist meteen dat er iets mis was.

Het voorval dateert van drie jaar geleden en in een boek dat sinds gisteren te koop is, beschrijft Asdourian hoe het precies gebeurde, wat er toen door hem heenging en hoe zijn langzame herstel verliep. Het luistert naar de sprekende titel ‘Broken Bananah’.

Vriendin

De avond was nochtans mooi begonnen. Hij had afgesproken met een vriendin die hij al lang niet meer had gezien en nadat ze iets gedronken hadden in een bar, besloten ze naar zijn flat te trekken in Manhattan, New York. Van het een kwam het ander en ze belandden in bed voor een stomende vrijpartij. “We naderden de finish toen het gebeurde”, beschrijft Asdourian het noodlottige moment. “Ik bewoog vooruit, zij duwde tegen en opeens kraakte er iets.” (lees hieronder verder)

Zodra hij het geluid hoorde, wist hij naar eigen zeggen dat het fout was. “Mijn rampenplan ging meteen af”, gaat hij verder. “Ik ademde een paar keer diep in en uit tegen de pijn, liet me opzij rollen, deed het licht aan en belde onmiddellijk de hulpdiensten.”

Asdourian bleek een penisbreuk te hebben. De term is een beetje misleidend omdat het eigenlijk gaat om een scheur in de wand van de zwellichamen in de penis, die ervoor zorgen dat een man een erectie kan krijgen. In het Weill Cornell Medical Center werd hij onderzocht door een uroloog. “De eerste grote test was kijken of ik in een potje kon plassen, maar dat lukte niet”, vertelt de auteur. (lees hieronder verder)

Nader onderzoek bevestigde dat Asdourian zijn urinebuis gescheurd had. “Daarbovenop waren ook zijn beide zwellichamen gebroken”, aldus dokter Rajveer Purohit, die hem behandelde. “Dat komt niet zo vaak voor. Als je de urinebuis niet herstelt, kan dat littekenweefsel doen ontstaan waardoor de patiënt niet meer normaal kan urineren. En er kan ook een fistel ontstaan als de urine uit de urinebuis lekt. Hoe sneller je het behandelt, hoe beter.”

Operatie

De volgende morgen onderging Asdourian al een drie uur durende operatie, waarbij de twee delen van zijn gescheurde urinebuis weer aan elkaar werden bevestigd. Het duurde nog 4 weken voor de man weer zelf kon urineren zonder de hulp van een katheter. Hij moest hulp vragen aan zijn moeder en vrienden om te kunnen plassen. En het duurde ook enkele maanden eer alles weer goed functioneerde voor seks. Uiteindelijk hield hij er niets aan over. (lees hieronder verder)

Door zijn verhaal neer te pennen, hoopt hij mensen te bereiken en hen zelfs te doen lachen. En dat is geen luxe, want er is nog altijd een taboe rond het probleem. “Patiënten schamen zich jammer genoeg vaak en durven niet naar de dokter of de spoedafdeling van het ziekenhuis te gaan”, vertelt dokter Jack Mydlo van Temple University. “Het gaat meestal om jonge mensen, die nog hun hele leven voor zich hebben. Waarom zouden ze in stilte moeten lijden? Er zou geen schaamte mogen zijn. Het gebeurt gewoon. Laat ons er iets aan doen.”

