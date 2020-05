“Covid-19-patiënten met type 1 diabetes lopen groter risico op overlijden dan die met type 2" Joeri Vlemings

Bron: The Guardian 10 Medisch Uit onderzoek van de Nationale Gezondheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk (NHS) blijkt dat diabetici met type 1 meer kans hebben om te sterven aan het coronavirus dan diabetici met type 2. De studie bevestigt ook dat diabetes op zich het risico op overlijden van patiënten met Covid-19 aanzienlijk verhoogt.

Het onderzoek legt bloot dat bijna een derde van alle mensen die tot nu toe aan het nieuwe coronavirus stierven in Engelse ziekenhuizen ook leden aan suikerziekte. Patiënten met type 1 diabetes - de autoimmune vorm van de ziekte - blijken 3,5 keer meer kans op overlijden te hebben als ze Covid-19 oplopen dan niet-diabetici. Bij type 2 diabetes - de ouderdomsvorm die ook gelinkt wordt aan overgewicht - is de kans om te sterven dubbel zo hoog als die van niet-diabetici. Type 2 komt het meest voor, in negen van de tien gevallen. Een meerderheid van hen kampt met overgewicht.

Maar de meest bepalende risicofactor op overlijden bij diabetici die Covid-19 oplopen, is ouderdom, of ze nu aan type 1 of type 2 lijden. Wie jonger dan 40 is, heeft volgens cijfers van de NHS een veel kleinere kans om het niet te halen ten opzichte van 40-plussers, en zeker ten opzichte van ouderen. Mensen met type 1 zijn meestal jonger dan mensen met type 2. Vandaar ook de term ouderdomsdiabetes voor type 2.



Nog volgens het onderzoek verhogen hogere bloedsuikerspiegels en obesitas het risico bij beide soorten diabetes nog meer. Het is niet zo dat diabetici een hoger risico lopen om Covid-19 te krijgen, maar áls ze besmet zijn met het coronavirus, hebben ze wel meer kans om ernstig ziek te worden.

