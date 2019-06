“China oogst organen bij gedode gevangenen” Volgens tribunaal zijn slachtoffers vooral Falun Gong-volgelingen Luc Beernaert

17 juni 2019

17u39

Bron: The Guardian 6 Medisch Een onafhankelijk tribunaal met basis in Londen stelt dat China doorgaat met het oogsten van organen voor transplantaties bij ter dood veroordeelde gevangenen. De slachtoffers zijn vooral volgelingen van de spirituele beweging Falun Gong. Het China Tribunaal, voorgezeten door voormalig aanklager van het Joegoslavië-tribunaal Geoffrey Nice, stelt zeker te zijn dat Falun Gong-volgelingen de primaire bron vormen van organen.

“Ons besluit is dat heel veel mensen zonder reden een onbeschrijflijk afschuwelijke dood zijn gestorven en dat velen een dergelijk lot wacht. Er is geen bewijs dat de praktijk is gestopt”, stelt Nice in The Guardian. Het tribunaal verzamelde bewijzen bij onder meer medische experts en mensenrechtenonderzoekers.

Bedreiging voor communistische partij

Onder de gedode gevangenen zijn vooral leden van religieuze minderheden zoals Falun Gong. De vervolging van die groep begon in 1999, nadat de beweging tientallen miljoenen volgelingen had aangetrokken en werd als een bedreiging voor de communistische partij werd beschouwd. Over de behandeling van Tibetanen, Oeigoerse moslims en christelijke sektes zijn er minder bewijzen.

In 2014 kondigde China aan dat het zou stoppen met het verwijderen van organen voor transplantatie bij geëxecuteerde gevangenen. Het tribunaal merkt op dat wachttijden voor transplantaties in Chinese ziekenhuizen buitengewoon kort zijn, vaak slechts enkele weken. Onderzoekers die ziekenhuizen in China belden met vragen over transplantaties, kregen vaak te horen dat Falun Gong-volgelingen de bron van de organen vormden. Zowel gevangen Falun Gong-volgelingen als Oeigoerse gevangenen getuigden dat ze in de gevangenis herhaaldelijk medische tests moesten ondergaan.

Wetenschappelijke onderzoeken

In februari deed een groep Australische artsen nog een oproep in het wetenschappelijk vakblad British Medical Journal om een reeks onderzoeken te schrappen die met illegaal geoogste organen van in China geêxecuteerde gevangenen zouden zijn gebeurd. Volgens hun rapport zouden tussen 2000 en 2017 meer dan 400 onderzoeken gebeurd zijn met organen van ter door gebrachte gedetineerden. Wetenschappers zouden de organen – harten, longen en levers – onder meer gebruikt hebben voor experimenten. Er werden wetenschappelijke verslagen over geschreven, die ook gepubliceerd werden in Engelstalige medische tijdschriften. (LB)