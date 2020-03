“Breng dozen mondmaskers binnen bij ziekenhuizen” HLA

16 maart 2020

00u03 5 coronavirus Er is een groot tekort aan mondmaskers voor medisch personeel, nu een bestelling geplaatst door de FOD Volksgezondheid niet geleverd kan worden, vermoedelijk Viroloog Marc Van Ranst roept iedereen die dozen mondmaskers kocht op om deze binnen te brengen in het ziekenhuis. Er is een groot tekort aan mondmaskers voor medisch personeel, nu een bestelling geplaatst door de FOD Volksgezondheid niet geleverd kan worden, vermoedelijk door fraude

Beste vrienden, jullie kochten massaal mondmaskers bij de apotheker. Onze verpleegkundigen en artsen hebben deze maskers nu heel hard nodig. Kunnen jullie aub deze dozen afgeven aan de onthaaldesk van jullie ziekenhuis in de buurt? Zo helpen jullie echt jullie gezondheidswerkers! Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Eerder vandaag luidde Van Ranst de alarmbel al tijdens “De Zevende Dag” op Eén. “Het venster om maskers te krijgen, dat is aan het sluiten”, waarschuwde hij. “Men doet heel erg zijn best, maar het is niet zeker dat die er gaan komen. En dan is dat een heel groot probleem. We hebben die maskers echt wel nodig.”

Van Ranst vraagt nu op Twitter aan iedereen die dozen mondmaskers heeft gekocht aan het begin van de corona-uitbraak, om deze af te geven aan het ziekenhuis. “Zo helpen jullie echt jullie gezondheidswerkers”, klinkt het.

