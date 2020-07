‘Behandeling van slaapapneu moet meer thuis gebeuren’ RL

03 juli 2020

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) roept op om slaapapneu zoveel mogelijk thuis te behandelen. Het is comfortabeler en het leunt veel dichter aan bij de normale slaapomstandigheden.

Obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een vrij veel voorkomende slaapstoornis. Door een obstructie in de bovenste luchtwegen stopt de slaper een aantal seconden met ademen. OSAS kan veel oorzaken hebben, onder andere een vernauwing van de luchtwegen, vaak door een teveel aan vet. Overgewicht en ouder worden zijn zeer belangrijke risicofactoren. Vooral mannen kampen met de aandoening, zij vormen 75 procent van alle patiënten.

De diagnose wordt vastgesteld door een slaaptest, waarvoor patiënten een nachtje naar het ziekenhuis moeten. De huidige wet voorziet namelijk enkel in een terugbetaling als de test in het ziekenhuis wordt afgenomen. Dit is echter zwaar en duur, klinkt het bij het KCE. Op basis van voorbeelden uit vijf andere landen (Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Frankrijk en Nederland) doet het KCE enkele aanbevelingen.

Thuisdiagnose moet zoveel mogelijk worden aangemoedigd. Alleen bij vermoeden van ‘complexe’ OSAS zou men nog voor diagnose naar het ziekenhuis moeten.

Ook het instellen van het CPAP-apparaat, dat tijdens de slaap lucht in de luchtwegen blaast om OSAS te behandelen, moet volledig bij de patiënt thuis kunnen.

Grotere rol huisarts

Het KCE wil bovendien dat huisartsen een grotere rol spelen bij de behandeling van slaapapneu. Zij zouden bij een vermoeden van slaapapneu een slaaptest moeten kunnen voorschrijven en zelf de behandeling moeten kunnen opvolgen. Nu kan enkel een arts-specialist dat.