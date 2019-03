“Bedrijven moeten stap naar universeel griepvaccin durven zetten” ttr

11 maart 2019

17u19

Bron: belga 1 Medisch Een universeel vaccin dat bescherming biedt tegen alle menselijke griepvarianten zal binnen vijf à tien jaar op de markt zijn. Dat voorspelt viroloog Marc Van Ranst. Maar dan moeten bedrijven wel de stap durven zetten en moet het vaccin commercieel interessant zijn, klinkt het.

Van Ranst reageert daarmee op uitspraken van Martin Friede van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij stelt dat er recent heel wat fondsen voor onderzoek naar een universeel vaccin zijn bijgekomen en er ook meer onderzoekers zijn die zich ermee bezighouden. Dat is ook in België zo, stelt Van Ranst. Hij benadrukt dat Belgische wetenschappers zelfs een voortrekkersrol hebben gespeeld. Hij verwijst onder meer naar professor Walter Fiers en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in Gent.

"De meeste bedrijven zijn al bezig met het onderzoek naar een universeel vaccin. Alleen aarzelen firma's nog te veel", aldus Van Ranst. "Ze hebben geïnvesteerd in hun huidige vaccins, die goed werken, ook al zijn ze niet perfect. Een universeel vaccin zou langer meegaan en dus ook een pak duurder kunnen zijn. De vraag is of de markt daar klaar voor is." Bedrijven zullen pas de stap zetten, als het alternatieve vaccin commercieel interessant is.

Daarom is het volgens de viroloog goed dat de WHO de bedrijven en wetenschappers een duwtje in de rug geeft.