‘Bat Woman’: de virologe die het nieuwe coronavirus identificeerde en dat niet meteen mocht openbaren

14 april 2020

Bron: Scientific American 18 Medisch Shi Zhengli uit Wuhan ontcijferde al tientallen dodelijke virussen in grotten waar vleermuizen huizen. Op haar lijst staat, na SARS, sinds begin dit jaar ook het nieuwe coronavirus dat nu zowat de hele wereld in zijn greep houdt. De viroloog mocht haar bevindingen niet meteen openbaar maken: dat gebeurde uiteindelijk met een week vertraging.

Shi Zhengli jaagt als viroloog al zestien jaar lang in vleermuisgrotten op allerhande virussen. Het is bekend dat het enige vliegende zoogdier op onze planeet drager is van een heleboel virussen die potentieel gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor de mens. Zoals het nieuwe coronavirus. De bijnaam van Shi is ‘bat woman’ of vleermuisvrouw. In de vleermuisgrotten ontdekte ze al tientallen aan SARS verwante virussen.

Shi werkt in het Instituut voor Virologie van Wuhan, dat op 30 december stalen van de eerste Covid-19-patiënten binnenkreeg. Shi moest die van de directeur van het instituut meteen onderzoeken. Ook dit nieuwe coronavirus bleek gelijkenissen te vertonen met SARS. Al na drie dagen was de sequencing van het genoom succesvol afgerond, terwijl dit vaak maanden of zelfs jaren duurt. Het virus bleek voor 96 procent overeen te stemmen met een virus dat in hoefijzervleermuizen uit Yunnan gevonden was. Haar bevindingen worden vandaag in labo’s over de hele wereld gebruikt in de jacht op een vaccin en een geneesmiddel voor het dodelijke virus.

Ook oorsprong SARS ontdekt

De vrees van de viroloog was altijd al dat een of ander coronavirus van een dier op de mens zou springen in de subtropische gebieden van China. Dat het zou gebeuren in het centrum van het land, waar Wuhan zich situeert, was een verrassing voor Shi. Daarom was ze bang dat het virus uit haar eigen lab kwam. Toen haar baas haar belde om meteen alles te laten vallen om het virus te identificeren, was Shi op een congres. Ze nam onmiddellijk de trein naar het laboratorium in Wuhan.

Shi Zhengli maakte in 2004 al deel uit van het team dat de bron van de SARS-epidemie onderzocht. Coronavirussen ontstaan bij vleermuizen, worden dan overgedragen op andere dieren en vervolgens springen ze op de mens. Bij SARS was het tussenstation de civetkat. Het was alsof zestien jaar studie en veldwerk in soms erg lastige omstandigheden nu culmineerde in het onderzoek naar het nieuwe coronavirus. Lange tijd vond ze niks, alsof “coronavirussen niet van Chinese vleermuizen zouden houden”. Maar dankzij een diagnostische kit die Shi in handen kreeg van een ander lab, kon de topwetenschapper vanaf toen testen op antilichamen die bij SARS-patiënten voorkwamen. Ze had weinig hoop, maar ging er toch voor. Bleek dat drie soorten hoefijzervleermuizen antilichamen tegen SARS droegen. Haar team kon het zoekgebied verkleinen tot Kunming, hoofdstad van Yunnan. De vijf daarop volgende jaren focuste het onderzoek zich op die regio.

Ze ontdekten honderden stammen van coronavirussen. Gelukkig bleek slechts een minderheid daarvan verwant te zijn met SARS, en in staat te zijn de longen te infecteren, terwijl ze immuun waren voor vaccins en geneesmiddelen die wél succes hadden geboekt bij andere varianten. Uiteindelijk bleek het epicentrum van SARS in één grot te zitten, de Shitougrot in Kunming. Door een constante vermenging was het risico op de vorming van nieuwe, gevaarlijke stammen enorm groot. Het team vond in 2013 ook een coronavirusstam die voor 97 procent identiek was aan die van civetkatten in Guangdong. Hét bewijs dat vleermuizen zo’n tien jaar eerder het SARS-virus via civetkatten op de mens hadden overgedragen.

Verder bleek dat zes inwoners uit een naburig dorp symptomen van SARS hadden gehad, zonder direct contact met dieren die als tussengastheer zouden kunnen dienen.

Topje van de ijsberg

Shi zag toen al in dat een en ander aanleiding zou kunnen geven tot een pandemie. Mensen die alsmaar dichter komen bij wilde dieren, die ook nog eens de wereld rondgaan, dat maakt ons kwetsbaar voor coronavirussen. Bovendien reizen meer en meer mensen zelf zowat de hele planeet af. De combinatie van die factoren is de perfecte voedingsbodem voor een pandemie.

Nog maar een jaar geleden publiceerde Shi Zhengli met haar onderzoeksploeg een studie waarin ze waarschuwde voor een mogelijke pandemie met vleermuizen aan de basis. En ze kreeg gelijk. Shi waarschuwt ons: “Wat we hebben ontdekt, is slechts het topje van de ijsberg. De zoektocht moet verdergaan. Er zullen meer uitbraken komen van door vleermuizen gedragen coronavirussen en we moeten ze vinden, voordat ze ons vinden.”

