"Alzheimer wordt binnen tien jaar net zo behandelbaar als HIV" Vlaamse expert Bart De Strooper wint 'Nobelprijs voor hersenonderzoek' Luc Beernaert

07 maart 2018

15u13

Bron: Telegraph, Times, Daily Mail, eigen berichtgeving 10 Medisch Binnen afzienbare tijd zullen alzheimerpatiënten met de ziekte kunnen verder leven zonder last te ondervinden van de vreselijke symptomen. Behandelingen zullen in de toekomst verhinderen dat die symptomen opduiken, eerder dan ze te onderdrukken als het al te laat is. Alzheimer zal dan, net als HIV, een chronische ziekte worden.

Eén van de vier wetenschappers die voor hun baanbrekend werk gisteren de Brain Prize van 1 miljoen euro ontvingen, zeg maar de Nobelprijs voor hersenonderzoek, is de Vlaamse dementiespecialist Bart De Strooper (KU Leuven). "We zaten fout, we begonnen te laat met de behandelingen. Alsof we een statine (cholesterolsyntheseremmer, red.) namen na een hartaanval. Maar toen wisten we haast niets over de ziekte, nu begrijpen we ze veel beter. Over tien jaar zullen we veel verder staan".

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN