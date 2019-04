“Aan mij mag je alles vragen”: Vlaams Patiëntenplatform lanceert leidraad om communicatie tussen patiënt en zorgverlener te verbeteren IB

18 april 2019

00u56

Bron: Belga 0 Medisch Het Vlaams Patiëntenplatform lanceert vandaag, op de Europese dag van de rechten van de patiënt, een instrument waarop patiënten vragen kunnen vinden die ze kunnen stellen tijdens een consultatie. De leidraad "Aan mij mag je alles vragen" moet de communicatie tussen patiënt en zorgverleners verbeteren.

Dat is nodig, vindt het platform, want een op de vijf klachten die de federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt" ontvangt, gaat over een gebrek aan informatie over de gezondheidsstatus en de behandeling.

“Veel informatie nodig”

Het Patiëntenplatform benadrukt dat een patiënt heel wat informatie nodig heeft om te kunnen beslissen over een onderzoek, behandeling of verzorging. Daarom staan in de leidraad vragen als "wat is de slaagkans van mijn behandeling?" of "hoeveel kost mijn volledige behandeling?". Met die in de hand, gaan ze beter gewapend naar een consultatie.

Naar aanleiding de Europese dag van de rechten van de patiënt trekken medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform vandaag naar verschillende Vlaamse ziekenhuizen om patiënten te laten kennismaken met de leidraad.

De actie wordt ondersteund door Zorgnet-Icuro, Domus Medica en de Vlaamse Ouderenraad.