Mazelen in opmars: "Proficiat, antivaxers! Jullie droom is werkelijkheid geworden"

20 februari 2019

12u10

Bron: Belga 10 Wetenschap & Planeet De mazelen zijn in Europa in opmars. In alle landen is er een verhoging van de infectieziekte. België is een uitzondering, dankzij de hoge vaccinatiegraad bij ons. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is dan ook niet meteen verontrust met de vaststelling van 14 gevallen van mazelen de voorbije twee weken in Brussel, tegenover 13 in gans 2018. Maar de opmars van de mazelen algemeen is wél verontrustend. Van Ranst wijst op het gevaar van de antivaccinatiebeweging.

De 14 recent vastgestelde gevallen van mazelen in Brussel “is veel”, stelt Van Ranst. “En het kunnen er nog meer worden.”



Want feit is dat de mazelen in opmars zijn: het aantal gevallen van mazelen in Europa verviervoudigde bijna in 2018: van 21.315 naar 82.596 gevallen, zo maakte de WHO begin februari nog bekend. Oekraïne was met meer dan 53.000 gevallen het zwaarst getroffen, maar ook in landen als Roemenië, Griekenland, Duitsland, Frankrijk en Italië is de ziekte in opmars.

Campagnes

België gaat tegen de trend in. De vaccinatiegraad in Vlaanderen is zeer hoog, dankzij doorgedreven en volgehouden campagnes door Kind en Gezin. Er wordt ook regelmatig gewezen op het risico van reizen naar landen als Griekenland of Italië, waar mazelen een groter probleem zijn. In ons land werden vorig jaar 120 besmettingen genoteerd en 369 in 2017. "Het jaar daarvoor waren er 600 gevallen in België en 5.000 in Europa", vult de viroloog aan.



Doden

Ook buiten Europa slaan mazelen toe, soms met zware gevolgen. Zo veroorzaakte een epidemie op Madagascar recent meer dan 900 doden. Een uitbraak op de Filipijnen eiste al 136 doden.

“Proficiat, antivaxers! Jullie droom is werkelijkheid geworden: dit is wat er overal gaat gebeuren wanneer mensen stoppen met hun kinderen te vaccineren omdat ze luisteren naar jullie demente en levensgevaarlijke praatjes”, twitterde Van Ranst eergisteren op het nieuws uit Madagascar.

Dit is wat er overal gaat gebeuren wanneer mensen stoppen met hun kinderen te vaccineren omdat ze luisteren naar demente en levensgevaarlijke praatjes Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven)

Fake news

Van Ranst wijst dus met de vinger naar de antivaccinatiebeweging; mensen die bewust afzien van vaccinatie en via sociale media en het internet fake news over de gezondheidsrisico's van vaccineren verspreiden. "In Vlaanderen gaat het om een beperkte minderheid, in Franstalig België is ze iets sterker omdat er meer naar Franse zenders en kanalen wordt gekeken."

Die beweging is niet zonder gevaar, meent Van Ranst. "De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de beweging een van de tien grootste gezondheidsrisico's ter wereld.”