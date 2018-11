Marslander InSight succesvol geland op rode planeet na spannende reis ADN IVI

26 november 2018

12u04

Bron: AD, Belga, NASA 99 Wetenschap & Planeet Marslander InSight is om 20.54 uur Belgische tijd succesvol geland op de rode planeet. NASA’s ruim een miljard dollar kostende Marsverkenner is bijna zeven maanden onderweg geweest. De Amerikaanse InSight, met Belgische deelname, zal in de bodem van Mars boren om de oppervlakte en binnenkant van de planeet te onderzoeken.

Het zijn spannende minuten geweest voor iedereen die betrokken is bij het internationale project. De afdaling van InSight, een compleet laboratorium dat de komende twee jaar inzicht moet verschaffen in de diepste geheimen van Mars, was niet bepaald simpel.



Het kostbare apparaat is met een snelheid van bijna 20.000 kilometer per uur de ijle atmosfeer van Mars binnengekomen. In minder dan zeven minuten moest het ruimtetuig van die duizelingwekkende snelheid zien af te remmen naar bijna nul. De vluchtleiding op aarde kon slechts toekijken, ingrijpen zou onmogelijk geweest zijn.

De Koninklijke Sterrenwacht van België werkt ook mee aan het project van de Marslander. Bart van Hove, onderzoeker bij de KSB, is enorm blij met de succesvolle landing. “Het was een geweldig moment. We hebben hier op het observatorium met een stuk of twintig mensen de landing samen bekeken, waarvan ongeveer de helft ook effectief betrokken is bij InSight. Het geweldige nieuws druppelde systematisch binnen.” Een ‘historisch moment’, zo mag je de landing volgens Van Hove zeker noemen.

Champagneflessen worden nog niet meteen ontkurkt vanavond, want vanaf morgen is er werk aan de winkel. “Vanavond zullen we geen analyses meer doen, maar we kijken er wel enorm naar uit om morgen meteen van start te gaan. Van deze unieke metingen gaan we maanden en zelfs jaren plezier hebben. Ik denk dat we vanavond vooral gaan dromen van mooie resultaten, en alles wat we met deze metingen zullen kunnen doen.”

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa NASAInSight(@ NASAInSight) link

Helse afdaling

De succesvolle landing was allerminst vanzelfsprekend, want er kon veel mislopen. De Marslander moest elke stap exact uitvoeren om de landing tot een goed einde te brengen.



De capsule waarin InSight zijn helse afdaling richting het oppervlak maakte, lijkt op die waarmee in de jaren zestig en zeventig ook de maanmissies terugkeerden: een conische vorm, met daaronder een gladde vlakke bodem. De onderkant van de lander is van cruciaal belang om InSight te beschermen tegen de enorme hitte die ontstaat bij het binnendringen van de Mars-atmosfeer.



Afgezien van het hitteschild was ook de hoek waarin de landingscapsule de atmosfeer van Mars raakte, uiterst belangrijk. Die hoek moest exact 12 graden zijn. Zou de hoek te klein geweest zijn, dan zou InSight afgekaatst zijn en in de diepten van het heelal beland zijn. Als de hoek te groot was, dan ging de sonde door de wrijving met de lucht als een razende vuurbal ten onder.

Loodrecht omlaag

Ongeveer drieënhalve minuut nadat de capsule de Mars-atmosfeer heeft geraakt, is een parachute opengegaan die het ruimtevaartuig verder afremt. Enkele seconden later hebben explosieven succesvol het hitteschild weggeblazen. Dat is het moment dat InSight zich opmaakt voor de daadwerkelijke landing. Enkele seconden daarna heeft de sonde drie poten uitgestoken. Het toestel heeft dan nog een minuut of twee onder de parachute gebengeld.



45 seconden voor de landing moest InSight de capsule verlaten en moesten zijn landingsraketten het laatste remwerk overnemen. De boosters stopten ook elke horizontale beweging van InSight, waardoor het ding uiteindelijk loodrecht omlaag kwam. In de laatste spannende 15 seconden haalde het toestel nog een snelheid van amper 2,5 meter per seconde. De Marslander landde vervolgens feilloos op de rode planeet.

Metersdiep boren

De plek waar de InSight gaat landen na een reis van ongeveer 485 miljoen km, Elysium Planitia, is een kale vlakte net boven de evenaar van Mars. De vluchtleiding heeft die plek gekozen in de hoop dat er weinig rotsen of stenen liggen die het de Marslander moeilijker kunnen maken. Dat voor het weinig interessante landschap is gekozen, heeft nog een reden: het is InSight niet te doen om het oppervlak, zoals zijn voorgangers, maar om de binnenkant van Mars.



InSight gaat namelijk metersdiep in de bodem van Mars boren, zodat wetenschappers kunnen leren wat er onder het oppervlak zit en inzicht kunnen krijgen in de geschiedenis van de rode planeet. Dat boren gaat eenvoudiger op een ondergrond die waterpas staat. Doordat er geen schaduwen zijn, kunnen de zonnepanelen van de lander bovendien meer energie opwekken.

Marsbevingen

Een tweede taak van InSight is het registreren van bevingen op Mars. Het vermoeden is dat die bevingen er wel zijn, alleen anders dan op Aarde. Mars heeft geen tektonische platen zoals onze planeet, maar onderzoekers denken de komende jaren toch tientallen tot honderden bevingen waar te kunnen nemen. Ook die trillingen kunnen iets vertellen over het binnenste van Mars. De detectie van die ‘Marsbevingen’ zal gebeuren met de seismometer SEIS van het Franse ruimtevaartbureau CNES. Professor Véronique Dehant van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht (KSB) maakt deel uit van het SEIS-team.

Met het oog op toekomstige bemande Marsmissies is het ook belangrijk om te leren wat de temperatuur op een bepaalde diepte is. Als de temperatuur onder het oppervlak warm genoeg is, zou water er in vloeibare vorm aanwezig kunnen zijn. Tot nu toe werd altijd aangenomen dat water slechts als ijs voorkomt. Vloeibaar water zou een verblijf op Mars aanzienlijk eenvoudiger maken.

De KSB zal trouwens ook de gegevens van het Amerikaanse radio-instrument RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) analyseren om een beeld vormen van de inwendige structuur van de planeet. Professor Dehant is op de Sterrenwacht verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van RISE.

Maankolonie

NASA zet komend jaar de eerste stappen voor het stichten van een maankolonie. Een nieuw ruimtestation, The Gateway, moet als uitvalsbasis gaan dienen voor de eerste bewoners die ergens rond 2030 voet op de maan zullen zetten. De maankolonie kan de opmars zijn naar een kolonie op Mars, zoals techmiljardair Elon Musk graag wil. Een groot deel hangt af van wat InSights aan het licht gaat brengen. Mits hij veilig landt natuurlijk.

Ruimtekerkhof

NASA, dat in de jaren zestig de planeet al aandeed met de Mariner-missies, heeft overigens behoorlijk wat ervaring als het aankomt op Mars. Toch is het alweer zes jaar geleden dat de ruimtevaartorganisatie de rijdende verkenner Curiosity Rover op Marsiaanse bodem wist te zetten. Het succespercentage van sondes om heelhuids te landen, ligt op 40 procent.

Mars is vooral een waar kerkhof van mislukte missies. Diverse ruimtevaartorganisaties, waaronder naast Amerikaanse en Russische ook Europese, Indiase en Japanse bureaus, stuurden de afgelopen decennia 44 sondes naar Mars. Daarvan waren er 18 succesvol, met zeven geslaagde landingen. 23 missies mislukten en drie haalden wel de planeet zelf, maar faalden bij de landing.