Mars staat vanavond op dichtste punt in 15 jaar en het is niet enige planeet die je deze zomer goed kan zien met blote oog Koen Van De Sype

31 juli 2018

14u14

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Wetenschap & Planeet 57,6 miljoen kilometer lijkt misschien ver, maar in termen van planeten is dat relatief. Vanavond staat Mars op precies die afstand van de Aarde en dat is het dichtste dat de rode planeet al kwam in 15 jaar. Het betekent meteen ook dat je hem extra goed kan zien. “Wie vanavond niet kan kijken, hoeft niet te treuren, want Mars blijft ook de komende weken goed zichtbaar. Net als een reeks andere planeten”, zegt Marc Van den Broeck van Volkssterrenwacht Urania.

Hoe uitzonderlijk is het dat Mars zo dichtbij staat?



Als je weet dat de minimale afstand tussen de Aarde en Mars 54,6 miljoen kilometer is en de maximale afstand 401 miljoen kilometer: best uitzonderlijk. In 2003 stond Mars nog dichter: op 55,7 miljoen kilometer. Dat was het dichtste in 60.000 jaar. Pas in 2287 zal dat nog eens gebeuren.

Is Mars nu extra groot?

“Nee, en zeker niet zo groot als de maan zoals soms beweerd wordt op het internet”, aldus Marc Van den Broeck. “De maan is met haar straal van 1.738 kilometer maar de helft zo groot als Mars, maar omdat ze op amper 384.400 kilometer van de Aarde staat, zal ze er altijd groter uitzien. Mars is met een gemiddelde afstand van 225 miljoen kilometer altijd maar een stip aan de hemel.”





Wanneer moet ik omhoog kijken?

“Mars zal vanavond vrij laat opkomen”, aldus Van den Broeck. “Dat zal rond middernacht zijn.”



Waar moet ik precies kijken?



“Ga op een open plek staan en kijk in zuidoostelijke richting vlak boven de horizon”, zegt Van den Broeck. “In de stad is de kans dat je iets ziet - zelfs bij helder weer - beperkt.”

Wat is er te zien?



Een oranjerode stip, die helderder is dan anders. “Je kan de planeet met het blote oog zien. Maar wie een verrekijker heeft, zal het schouwspel nog beter kunnen waarnemen”, aldus Van den Broeck.

Mis je iets als je vanavond niet kan kijken?



Nee, want ook de komende weken is Mars nog te zien. “Deze weken is het verschil in afstand tussen de Aarde en Mars enkele duizenden kilometers, wat op de totale afstand amper een verschil maakt in waarneembaarheid”, klinkt het bij Urania. De volgende keer dat Mars relatief dicht bij de Aarde zal staan, is in oktober 2020. Dan is de planeet 62,1 miljoen kilometer van ons verwijderd.

Wat is er de komende weken nog te zien?



Heel wat, want ook Venus, Jupiter en Saturnus zijn met het blote oog te zien aan de nachtelijke hemel, vlak boven de horizon. Venus is ’s avonds een helder witte stip in het westen. Ze gaat een uur na de zon onder. Jupiter is zichtbaar als een witte stip in het zuidwesten en gaat voor middernacht onder. Saturnus is een geelachtige stip in het zuiden, rechts van Mars.

Zijn de omstandigheden vanavond niet goed door slechte zichtbaarheid of slecht weer en wil je toch niets missen? NASA zet een livestream op vanuit het Griffith-observatorium in Los Angeles en daarop kan je alles volgen.