Mannen kunnen beter navigeren, maar dat is niets om trots op te zijn Annick Wellens

09 augustus 2018

21u38 2 Wetenschap & Planeet Mannen zullen victorie kraaien nu de wetenschap eindelijk bevestigt dat ze beter zijn in de weg vinden, wijzen en onthouden, kortom navigeren. Al is dat eigenlijk niets om trots op te zijn. Eerder dan een aangeboren talent, is het een resultaat van discriminatie en ongelijke kansen.

In landen waar vrouwen nog steeds als minderwaardig worden beschouwd, zijn ze cognitief veel minder sterk. Daardoor onthouden vrouwen de weg minder goed en hebben ze minder richtingsvermogen. Voor landen waar een grote gelijkheid voor mannen en vrouwen geldt, is het verschil in navigeren al veel minder groot. Dat besluit een studie aan de universiteit van Londen.



Denemarken, Finland en Noorwegen hebben zo ’s werelds beste vrouwelijke navigators. Daar speelt de biologische achtergrond misschien wel een bescheiden rol. Vroeger doorkruisten de Denen, Finnen en Noren de zeeën immers met hun reusachtige Vikingschepen. En ze vonden hun weg naar huis altijd terug. Als ze dat niet deden, betekende dat meteen het einde van een minder sterke DNA-lijn. Verder zijn personen afkomstig van rijkere landen, ook beduidend beter in het vinden van hun weg.

Dat navigatievermogen vermindert trouwens naarmate je ouder wordt. En dat aftakelingsproces begint al na de tienerjaren. Desoriëntatie is dan ook een typisch verschijnsel voor oudere, dementerende personen.

Sea Hero Quest

De bevindingen zijn niet gebaseerd op enkele onderzoeksvragen, maar op een computerspel: Sea Hero Quest. Dat spelletje wordt eigenlijk benut om ouderen op de ziekte van Alzheimer te testen. Maar in dit geval konden de resultaten ook gebruikt worden om het gevoel voor richting en navigatievermogen onder de loep te nemen. Het spelletje wordt op een smartphone gespeeld. Daarbij is het de bedoeling om een oude zeeman de weg te wijzen en hem zo zijn verloren herinneringen te tonen. Intussen registreert het spel hoe goed de speler zijn weg vindt.