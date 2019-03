Man verliest reukzin: dokters ontdekken dat er tand groeit in zijn neus KVDS

02 maart 2019

09u14

Bron: NY Post, BMJ Case Reports Journal 0 Wetenschap & Planeet Deense artsen hebben een ongewone ontdekking gedaan in de neus van een 59-jarige patiënt. De man was op consultatie gekomen omdat een van zijn neusgaten verstopt zat en hij niets meer rook. Behandelingen sloegen niet aan.

Dokters konden niet meteen een verklaring vinden en deden een onderzoek met een camera en een CT-scanner. Dat bracht aan het licht dat er iets in de bodem van zijn neusholte zat, zo staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Case Reports Journal. Het werd door middel van een operatie verwijderd op de afdeling neus-, keel- en oorziekten van het Aarhus University Hospital en een analyse toonde aan dat het om een tand ging.

Zeldzaam

Volgens het rapport is het verschijnsel dat er een tand groeit in de neusholte zeldzaam. De symptomen lopen erg uiteen en doen vaak vermoeden dat het om een andere aandoening gaat. Het operatief verwijderen is aangeraden om de diagnose te bevestigen.







Hoe het komt dat de tand in de neus van de patiënt groeide, is niet duidelijk. Hij had in zijn jeugd wel eens zijn kaak en zijn neus gebroken, maar die verwondingen zijn vermoedelijk niet de oorzaak. De artsen denken eerder dat de man al zijn hele leven de tand in zijn neus had en dat de symptomen pas de kop opstaken toen die ontstoken raakte. De man herstelde intussen volledig.