Magnetische polen kunnen sneller switchen dan gedacht: "Dit kan miljarden dollars kosten" TTR

23 augustus 2018

16u10

Bron: Fox News, ScienceAlert 0 Wetenschap & Planeet Volgens wetenschappers van de ANU Research School of Earth Sciences veranderden de magnetische polen in het verleden al meermaals van positie. Zo'n omkering vindt gemiddeld elke 200.000 à 300.000 jaar plaats. Uit een nieuwe studie - gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA' (PNAS) - blijkt dat zo'n een switch van het aardmagnetisch veld veel minder tijd nodig heeft dan gedacht.

Bij een omkering van het magnetische veld, wordt het magnetische noorden het zuiden en omgekeerd. Hoewel eerder werd gedacht dat een omkering met intervallen van enkele honderdduizenden jaren gebeurde, suggereren wetenschappers nu dat het slechts een kwestie van enkele eeuwen is.

Impact

"Het magnetisch veld van de aarde, dat minstens 3,45 miljard jaar bestaat, biedt een schild tegen de directe impact van zonnestraling", aldus professor Roberts van de ANU Research School of Earth Sciences. Volgens hem kan een switch grote gevolgen hebben overal ter wereld. Het magnetische veld zou immers zo'n negentig procent verzwakken, waardoor elektronische netwerken verstoord kunnen raken.

Ook telecommunicatie, internet, luchttranssport of eender ander welk systeem dat op elektriciteit steunt, kan hierdoor onderbroken worden. Naar verluidt zou dit enkele "miljarden dollars aan schade veroorzaken".

Volgens het team van onderzoekers is de impact van zo'n omkering mogelijk zelfs groter dan de zonnestorm die de aarde in 1859 raakte. Een vuurbol spuwde toen een grote plasmawolk uit die in amper 17 uur tijd onze planeet bereikte, waardoor het telegraafnetwerk uitviel. Niet alleen zo'n zonnestorm , maar ook de omkering van de magnetische polen kan vernietigend zijn voor het elektriciteitsnetwerk en alles wat erop aangesloten is.

De laatste magnetische ompoling dateert van 780.000 jaar geleden. We zijn dus al even "overtijd", klinkt het. Professor Roberts hoopt dat zo'n switch "nog niet in de nabije toekomst zal plaatsvinden". "We moeten nu nieuwe technologieën ontwikkelen om grote schade te voorkomen", concludeert hij.