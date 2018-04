Mag dat ene glaasje rode wijn echt niet meer? Nieuwe grootschalige studie: elk glas te veel verkort ons leven met 30 minuten Fien Tondeleir

13 april 2018

17u13

Bron: Eigen berichtgeving 10 Wetenschap & Planeet Elke dag een glas rode wijn, het beste medicijn? Neen, ook één glas schaadt onze gezondheid. Dat toont een nieuwe studie met 600.000 deelnemers. "Paniekvoetbal", zeggen Vlaamse experts. "Wie wil leven, wil dat aangenaam. En voor velen is dat mét een glaasje."

Zelfs onze huisarts durft het al eens te zeggen wanneer we voor hem plaatsnemen. Weer klagen we dat we niet goed slapen, dat we het te druk hebben, dat we vergaan van de stress en dat we ons weleens eenzaam voelen. Neen, een pilletje schrijft hij dit keer niet voor. Hoogstens wat rust én wat gouden raad: "Giet je 's avonds maar eens iets uit. Een glas rode wijn bijvoorbeeld. Wél goede wijn, hé. Je zal er beter van slapen. En zeg nu zelf: een glaasje is toch beter dan een slaappilletje?"

