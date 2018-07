Maan wordt vrijdagavond bloedrood in langste totale maaneclips van de eeuw: zo kan je er maximaal van genieten Koen Van De Sype

24 juli 2018

13u24

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Wetenschap & Planeet Het wordt een bijzondere avond vrijdag, want dan ontvouwt zich aan onze hemel een uitzonderlijk schouwspel: een totale maansverduistering, en het zal meteen de langste zijn van deze eeuw. Het wordt mogelijks ook een van de best waarneembare, want alle omstandigheden lijken optimaal. Wil je ook niets van het natuurspektakel missen? Volkssterrenwacht Urania heeft speciaal voor de lezers van Het Laatste Nieuws een reeks tips opgelijst om er maximaal van te kunnen genieten.

Wanneer?



De maan komt vrijdagavond op om 21.30 uur, maar het zal richting 22 uur gaan eer ze helemaal boven de horizon uit komt en zichtbaar is in België. Tussen 22.22 uur en 23.15 uur zal de eclips volledig zijn en de maan volledig in de schaduw van de aarde staan. Ze zal dan ook bloedrood kleuren. Daarna komt ze weer langzaam achter onze planeet vandaan, op zich ook een prachtig schouwspel. Iets na middernacht – om 00.19 uur – zal de maan weer volledig verlicht zijn.



Waar ga je het beste staan?



Alle volkssterrenwachten in ons land zijn open, zo zegt Marc Van den Broeck van Volkssterrenwacht Urania, maar de maansverduistering is ook perfect met het blote oog te zien. “Aangezien de maan laag aan de hemel zal staan, vat je het beste post op een open vlakte, waar je een vrije horizon hebt”, vertelt hij. “In de stad zou de zichtbaarheid beperkter kunnen zijn. Ga ook op een plek staan waar er niet te veel licht(vervuiling) is.”



Waar moet je kijken?



“De maan zal te zien zijn in het zuidoosten”, aldus Van den Broeck. “Van daar zal ze zich richting zuiden bewegen. Om 22.22 uur zal ze 5,7 graden boven de horizon staan. Tegen 00.19 uur zal dat op 16,2 graden boven de horizon zijn. Je kan zoals gezegd alles zien met het blote oog, maar met een gewone verrekijker zal je je kijkplezier nog een heel pak verbeteren.”



Wat kan je zien?



Een bloedrode maan. En dat is nog niet alles. “In het begin van de eclips zal de maan groter lijken, maar dat is een optische illusie”, aldus Van den Broeck. “Dat komt doordat je veel referentiepunten hebt als de maan vlak boven de horizon staat en niet als ze zich hoog aan de hemel bevindt. Maar ook Mars zal goed zichtbaar zijn en je zal de planeet makkelijk kunnen vinden. Hij zal als een klein rood sterretje onder de maan te zien zijn. Ook Venus, Jupiter en Saturnus zijn zichtbaar, maar die zijn moeilijker zelf te identificeren.”



Waarom is dit het uitgelezen moment?



“De eclips vindt plaats op een vrijdagavond, niet in het holst van de nacht, tijdens de vakantie en in de zomer”, aldus Van den Broecke. “Het is ook mooi weer. Dat zijn allemaal positieve elementen.”



De vorige totale maansverduistering die in ons land zichtbaar was, vond plaats op 28 september 2015 om 4.47 uur in de morgen en was dus vooral voor échte liefhebbers. Op de volgende is het wachten tot 21 januari volgend jaar. Dan zullen alleen het begin en de maximale verduistering zichtbaar zijn in de heel vroege winterse ochtend. Als het weer helder is welteverstaan.

Wil je graag een extra ervaring?



Volkssterrenwacht Urania vat met zijn telescopen post op het dakterras van het MAS in Antwerpen. Vandaar krijg je gratis een mooi uitzicht op de nachtelijke hemel. Het kan er wel druk worden. Voor wie het iets mag kosten, is er ook een maansverduisteringsvaart in samenwerking met Flandria. Om 20.30 uur varen de passagiers uit richting zee, om op het juiste moment om te keren zodat je de maaneclips kan bewonderen vanop het water tegen de skyline van Antwerpen. De boot legt weer aan om 23.15 uur. Er is nog een 40-tal plaatsen vrij. Ze kosten 39 euro voor een volwassene en 37 euro voor senioren en kinderen. Meer info op de website van Urania.



Meer info over de maansverduistering vind je ook op de speciale website eclipsen.be