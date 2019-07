Maan is 150 miljoen jaar ouder dan gedacht KVDS

29 juli 2019

19u15

Bron: Belga 2 Wetenschap De maan is ongeveer 150 miljoen jaar ouder dan tot nu toe gedacht werd. Dat blijkt uit een analyse van de chemische samenstelling van maangesteente, uitgevoerd door een team van onderzoekers van de ULB en de universiteit van Keulen.

Het gaat om maanstalen die door astronauten van de Apollo-missies tussen 1969 en 1972 werden meegebracht naar de aarde. Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Nature Geoscience, bracht aan het licht dat de maan eigenlijk al 150 miljoen jaar eerder gevormd werd dan gedacht.

Botsing

Het was Maxwell Thiemens van de universiteit van Keulen die het onderzoek leidde. Hij werkte eraan tijdens zijn doctoraatsstudie.





De maan zou ontstaan zijn na een botsing tussen de vroege aarde en een ander hemellichaam ter grootte van Mars. Over het tijdstip is niet iedereen het eens, maar de theoretische modellen die gebruikt worden en het nieuwe onderzoek op basis van de chemische samenstelling van de stalen, verschillen dus 150 miljoen jaar.