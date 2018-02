Maan bevat meer water dan eerst gedacht TK

28 februari 2018

Dat er water te vinden is op onze maan, weten we al een tijdje. Nieuw onderzoek heeft nu echter uitgewezen dat die waterbronnen veel beter toegankelijk zijn dan eerst gedacht.

Bijna een decennium geleden werd met sondes bevestigd dat er water is op de maan. De theorie luidde toen dat het vervat zat aan de polen in zogenaamde 'cold traps'. Dat zijn gebieden die zo koud zijn dat waterdamp en andere vluchtige stoffen die met het oppervlak in aanraking komen gedoemd zijn om daar misschien wel miljarden jaren op rij stabiel te blijven. Maar nieuw en veelbelovend onderzoek zet die theorie op de helling, zo blijkt uit een recente publicatie in het vakblad Nature Geoscience gemeld.

Twee maanmissies, de Lunar Reconnaissance Orbiter en de Chandrayaan-1, geven aan dat het water op onze maan over het hele oppervlak verspreid kan zijn. Het zou dus niet beperkt zijn tot een bepaalde regio's (zoals de polen) of vastzitten in een bepaald terrein (zoals kraters). Bovendien lijkt het water zowel dag als nacht aanwezig te zijn, voornamelijk in de vorm van OH (of hydroxyl). Dit bestaat uit één zuurstofatoom en één waterstofatoom.

Hoe toegankelijk het water is en waar het vandaan komt, is niet duidelijk. Maar mogelijk kan het uiteindelijk als drinkwater dienen, tot waterstof en zuurstof voor raketmotoren worden geconverteerd of tot lucht voor ruimtereizigers worden herleid.