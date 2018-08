Luchtvervuiling zou het hart groter maken en dat is geen goed nieuws



Annick Wellens

06 augustus 2018

15u12

Enkele Britse wetenschappers onderzochten de gezondheidsimpact bij een lage luchtvervuiling. Uit hun resultaten blijkt dat zelfs die nog 'veilige' luchtverontreiniging enkele schadelijke gevolgen heeft.

Een hoge fijn stof, ozon en concentratie stikstofdioxide (NOx), belangrijkste vormen van luchtvervuiling, werden al in verband gebracht met een verhoogde kans op diabetes en ook voor de longen betekent een te hoge concentratie niet veel goeds. Het bemoeilijkt de ademhaling en kan het longweefsel zelfs beschadigen. Het recente onderzoek, geleid door leden van de Queen Mary University of London, ontdekte nu ook een verband tussen een lagere luchtvervuiling en hartfalen.



Zo zou de blootstelling aan luchtvervuiling het linker- en rechterventrikel, belangrijke holtes van het hart waarmee het bloed wordt rondgepompt, vergroten. Dat leidt tot hartkloppingen, kortademigheid en vermoeidheid.

21 tot 25 microgram per kubieke meter

Deelnemers aan het onderzoek woonden in een gebied waar de gemiddelde jaarlijkse blootstelling varieert van acht tot twaalf microgram per kubieke meter. Ter referentie: in Belgische steden zoals Antwerpen en Brussel bedraagt de luchtvervuiling 21 tot 25 microgram per kubieke meter en het grootste deel van Vlaanderen wordt blootgesteld aan zestien tot twintig microgram luchtverontreiniging per kubieke meter. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt een limiet van maximaal tien microgram per kubieke meter aan. Wat ongeveer overeenkomt met de hoeveelheid waaraan de proefpersonen in Groot-Brittannië blootgesteld werden.



Hoofdauteur van de studie, dokter Nay Aung, besluit dat de veranderingen in het hart klein zijn en mogelijk omkeerbaar. Bovendien is er geen sprake van een oorzakelijk verband. Maar omdat de verandering überhaupt detecteerbaar is, suggereert hij dat zelfs beperkte vervuiling een schadelijk effect op de gezondheid kan hebben. Daarom raadt hij overheden en volksgezondheidsinstanties aan om snel te handelen. “Je kan immers niet van mensen verwachten dat ze naar huis gaan om luchtvervuiling te voorkomen.”