Luchtvervuiling verhoogt kans op mentale problemen

21 augustus 2019

15u43

Eerdere observaties toonden al aan dat het effect van slechte luchtkwaliteit op de longen vergelijkbaar is met het roken van een pakje sigaretten per dag. Nieuw onderzoek toont nu aan dat luchtvervuiling niet alleen een nefaste invloed heeft op onze luchtwegen, maar ook op onze geestelijke gezondheid.

Luchtvervuiling wordt als een steeds groter wordend probleem gezien, nadat een toenemend aantal studies een verband heeft aangetoond tussen een slechte luchtkwaliteit en aandoeningen zoals astma en verschillende soorten kanker. Nu zou er volgens onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Biology dus ook een invloed zijn op de mentale gezondheid.



Uit de recente studie blijkt dat mensen die hun kindertijd doorbrengen in een omgeving met een hoge graad van luchtvervuiling, in hun latere leven een groter risico lopen op mentale problemen zoals een bipolaire stoornis, schizofrenie en andere persoonlijkheidsstoornissen.

Depressie

Een eerder Londens onderzoek stelde al eens vast dat jongeren die waren opgegroeid in de meest vervuilde regio’s van de Britse hoofdstad rond hun achttiende vaker worstelden met depressie dan leeftijdsgenoten die opgroeiden in gezondere lucht. Het nieuwe Amerikaanse onderzoek bevestigt nu zo’n verband tussen luchtkwaliteit en geestelijke gezondheid. Volgens hen ligt het risico op een bipolaire stoornis 27% hoger in de zeven staten, zoals Michigan, New Hampshire en Maine, met de slechtste luchtkwaliteit.

De resultaten werden samengebracht met een gelijklopend Deens onderzoek. Daarbij bestudeerden wetenschappers de blootstelling aan luchtverontreiniging van 1,4 miljoen Denen tussen 1979 en eind 2002. Ook dit team stelde vast dat de kans op mentale stoornissen hoger was bij mensen die in hun jeugd meer blootgesteld waren aan luchtvervuiling.

Afwijkingen

De onderzoekers schuiven twee mogelijke verklaringen naar voor. Een eerste baseert zich op resultaten van eerdere experimenten bij dieren. Die onthulden dat luchtvervuiling ontstekingen in de luchtwegen kan veroorzaken die vervolgens tot afwijkingen in hele lichaam - inclusief de hersenen - kunnen leiden. Een andere optie die de onderzoekers suggereren is dat luchtverontreinigende stoffen via de neus naar onze hersenen reizen, waar ze zich opstapelen en schade veroorzaken. Met alle gevolgen van dien.

Het onderzoeksteam is tevreden met de uitkomst van de studie. “In tegenstelling tot genetische aanleg, is het milieu iets wat we kunnen veranderen”, zegt mede-auteur Andrey Rzhetsky hoopvol.