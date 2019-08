Luchtvervuiling in steden even slecht als roken van 20 sigaretten per dag

PVZ

14 augustus 2019

11u29

Bron: The Independent 0 Wetenschap & Planeet Volgens een onderzoek aan de universiteit van Washington zou de blootstelling aan slechte luchtkwaliteit dezelfde negatieve impact hebben op de longen als jarenlang intensief roken. Aangezien c hronische longziekten wereldwijd de derde grootste doodsoorzaak zijn, willen de auteurs dat er maatregelen worden genomen.

De wetenschappers aan de universiteit van Washington onderzochten in totaal 7.071 personen van 45 tot 84 jaar in zes verschillende steden in de Verenigde Staten. Gedurende tien jaar werd hun longkwaliteit gemeten en berekenden de onderzoekers de aanwezigheid van de vier belangrijkste verontreinigende stoffen (fijne stofdeeltjes, stikstofdioxide, koolstof en ozon) in hun directe leefomgeving.

De onderzoekers stelden vast dat er in gebieden met verhoogde luchtvervuiling een toename van emfyseem (een chronische longziekte die ontstaat door het inademen van giftige stoffen) waarneembaar was. Hierbij zouden hoge ozonconcentraties de grootste negatieve impact op de longkwaliteit hebben. Volgens de auteurs was het effect van luchtvervuiling op de longen vergelijkbaar met het roken van 20 sigaretten per dag gedurende 29 jaar.

Dokter Kaufman, die meewerkte aan het onderzoek, is verbaasd over de resultaten. Sigaretten werden tot nu toe gezien als de grootste boosdoener van longemfyseem en volgens hem is het opvallend dat ook luchtvervuiling een even grote impact heeft. De professor in de milieu- en arbeidsgeneeskunde en epidemiologie voegde hieraan toe dat de resultaten een belangrijke stap zijn in het genezen en behandelen van ademhalingsziekten.

Aangezien emfyseem wereldwijd de derde grootste doodsoorzaak is, roept het team op om acties te ondernemen. Volgens hen zullen de ozonniveaus blijven stijgen, tenzij er meer maatregelen worden genomen om de uitstoot van fossiele brandstoffen te verminderen en de klimaatverandering in te perken.