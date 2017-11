Luchtvaartexpert heeft radicaal voorstel om aarde te redden: "600 euro voor vliegtuigreis naar Barcelona" Redactie

18u04

Bron: Algemeen Dagblad 162 Thinkstock Wetenschap & Planeet Als we ooit hopen de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, dan zullen we met zijn allen minder vaak het vliegtuig moeten nemen. Paul Peeters, Nederlands expert in duurzame luchtvaart, zegt d at vliegtuigreizen drastisch duurder maken de enige manier is om de CO2-uitstoot wereldwijd in te dijken. Zijn voorstel: de prijzen van een vliegtuigreis naar Barcelona van 100 naar 600 euro optrekken.

De Nederlandse luchtvaartexpert Peeters deed onderzoek naar de gevolgen van het wereldwijde vliegtuigtoerisme op het milieu. Zijn conclusie die dit weekend in het Algemeen Dagblad verscheen, is hard: “De stijgende CO2-uitstoot van vliegtuigen maakt het hoogst onwaarschijnlijk dat we doelen uit het klimaatakkoord van Parijs zullen halen. Steeds meer mensen hebben het geld om vaker en verder te reizen. Als de reisindustrie zo blijft evolueren, dan zullen we tegen 2100 negen keer zoveel reizen als in 2015. De huidige voorstellen om de uitstoot van de luchtvaart te beperken, halen niks uit. Torenhoge ticketbelasting en CO2-heffingen zijn niet voldoende, en ook de subsidies op biobrandstoffen en investeringen in hogesnelheidslijnen voor treinen falen."

Alleen nog voor de rijken

De oplossing van Peeters is radicaal: de enige manier om het aantal vluchten te doen dalen is om de prijzen drastisch te verhogen. Dan kunnen alleen nog welgestelde mensen een tripje met het vliegtuig betalen. “Als een vliegtuigreis naar Barcelona plots 600 euro kost, dan zullen mensen wel alternatieven moeten zoeken. Voor een pintje naar Praag vliegen zal er dan niet meer inzitten.” En Peeters vindt niet dat we door dit voorstel aan reiservaringen zullen moeten inboeten. "Dichtbij kunnen we ook van heel wat mooie plekken genieten. Is Australië nu echt zoveel mooier dan de Alpen?"

Wereldwijde maatregel

Peeters weet dat hij zich niet populair maakt met dit voorstel, maar hij ziet echt geen andere oplossing. “Dit is de enige manier om het klimaat te redden. Alle andere klimaatoplossingen die nu op tafel liggen in de luchtvaartindustrie zijn niet snel en efficiënt genoeg.” Om Peeters’ plan te laten werken, moeten de prijsverhogingen wel wereldwijd ingevoerd worden. “Anders kunnen de reizigers uitwijken naar goedkopere luchthavens.”