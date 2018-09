Longkankerscreening met CT-scan zou kans op overlijden met ruim kwart doen dalen KVDS

25 september 2018

19u03

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Een screening met een CT-scan zou de kans om aan longkanker te sterven met 26 procent doen dalen. Dat blijkt uit een Nederlands-Belgisch onderzoek, waarvan de resultaten op het Wereld Longkanker Congres in Toronto werden voorgesteld. Volgens de onderzoekers dringt het organiseren van een screening zich op.

Het onderzoek gebeurde bij 16.000 vrijwilligers tussen 50 en 74 jaar uit drie regio's in Nederland en de regio Leuven in België. Ze hadden allemaal een verhoogd risico op longkanker, zo was gebleken uit een vragenlijst die ze invulden over hun gezondheid.

Screening

De helft van de deelnemers (de screengroep) werd een screening door middel van vier CT-scans aangeboden. Tussen die CT-scans zat een tijdsverschil van achtereenvolgens 1, 2 en 2,5 jaar. De andere helft (de controlegroep) kreeg geen CT-scan.





Na 10 jaar werd bij 443 personen uit de screengroep longkanker ontdekt, terwijl in de controlegroep bij 394 personen longkanker aan het licht kwam, meestal naar aanleiding van klachten. Het verschil was echter dat in de controlegroep de kanker zich in bijna 50 procent van de gevallen in het meest ongunstige en ongeneeslijke stadium (IV) bevond, terwijl dat voor de gescreende groep slechts bij 10 procent zo was. (lees hieronder verder)

Na 10 jaar waren in de controlegroep 214 mannen overleden aan longkanker tegenover 157 mannen in de screengroep: een verschil van 26 procent. Opmerkelijk was dat bij de kleinere groep vrouwen die deelnam, het verschil in sterftecijfer nog groter was: rond de 40 tot 60 procent.

Dodelijkste kanker

"In België is longkanker nog steeds de dodelijkste kanker", zegt prof. dr. Nackaerts van de dienst pneumologie van het UZ Leuven, die het onderzoek in Leuven coördineerde. "De belangrijkste oorzaak is de laattijdige diagnose, omdat de ziekte in een vroegtijdig stadium vaak geen symptomen geeft. Screening voor longkanker met een lage-dosis-CT-scan van de longen leidt tot een vroegere diagnose en een bewezen betekenisvolle afname van de longkankersterfte."

De onderzoekers vragen om de screening voor longkanker zo snel mogelijk te organiseren, zoals dit al gebeurt voor borst-, baarmoederhals- en darmkanker. En dat best volgens het NELSON-protocol dat focust op risicopatiënten, aangezien CT-scans geen nut hebben voor mensen die niet of relatief weinig gerookt hebben. Zij lopen immers weinig risico.

