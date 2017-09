Last van je ogen na uren voor een beeldscherm? Met deze Antwerpse uitvinding ga je 'digitale oogstress' tegen rvl

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wetenschap & Planeet De Antwerpse optometriste Sonja Vanhimbeeck (55) heeft een patent genomen op haar uitvinding 'Eye-Ergo'. Niet meer dan een rechte, gekleurde knikkerbaan van 60 centimeter, maar het gebruik ervan - één minuut per uur dat je naar een scherm staart - werkt tegen een rist aan klachten van zogenaamde 'digitale oogstress'. Van vermoeide en geïrriteerde ogen, over wazig zicht tot zelfs hoofdpijn.

'Digitale oogstress' is een fenomeen dat veroorzaakt wordt door het overmatig blootstellen van onze ogen aan beeldschermen. Het zorgt voor allerlei klachten: droge, vermoeide geïrriteerde ogen, wazig zicht, hoofdpijn en zelfs rug-, nek of schouderklachten.



"Uren en uren brengen we tegenwoordig door voor schermen, van onze computer, smartphone of laptop", legt de Antwerpse optometriste Sonja Vanhimbeeck uit Borgerhout uit. "De klok terugdraaien kunnen we niet, want schermgebruik is voor de meeste mensen onvermijdelijk. Maar we kunnen onze ogen wel verzorgen. Ons lichaam trainen we fit, maar aan onze ogen denken we niet, terwijl het zo'n belangrijk zintuig is."

Het is daarom dat Sonja, die als opticien-optometriste al 25 jaar optisch materiaal ontwerpt, een toestelletje heeft uitgevonden dat iedereen moet toelaten om zijn of haar ogen te trainen om digitale oogstress tegen te gaan. Het gaat om een soort langwerpige, felgekleurde lat. Bedoeling is de lat recht voor je ogen te houden en ze zachtjes op en neer te kantelen, waardoor de knikker op de lat heen en weer rolt.



"Door je zicht te fixeren op de knikker en die altijd scherp in het vizier te houden, train je je ogen en maak je ze soepel." De felle kleuren van de lat doen ook hun werk. "Rood stimuleert de ogen, geel geeft energie en groen ontspant, net als in de natuur." Wie lang naar een beeldscherm staart wordt aangeraden de oefening om het uur één minuut uit te voeren.