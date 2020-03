Lancering Falcon-9 draagraket op allerlaatste nippertje afgebroken YV

16 maart 2020

10u26

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet Het gebeurt zelden, maar gisteren dan toch op Cape Canaveral in Florida: op het laatste nippertje werd de lancering van een draagraket afgebroken. Zo bericht de krant Florida Today.

Raketbouwer SpaceX wilde om 14.22 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket afvuren met zestig nieuwe satellieten voor zijn globaal breedbandinternetwerk Starlink. De motoren floepten al aan en een lid van het lanceerteam meldde al “lift off”. Een seconde later meldde hij dat de lancering was afgebroken.

Onverwachte data

Een boordcomputer had immers in de allerlaatste seconde de lancering tegengehouden vanwege onverwachte data bij de controle van motorvermogen. Was de lancering doorgegaan, dan beschikte Starlink reeds over 360 kunstmanen. Een nieuwe startdatum is er nog niet.

De eerste trap van de Falcon had reeds vier keer eerder gevlogen en zou voor nog eens hergebruik landen op het droneship Of Course I Still Love You. SpaceX wilde ook proberen de twee neuskegels te recupereren door ze te vangen in netten op schepen.