Laat je begraven in een ‘levende doodskist’ Martijn Peters

14 september 2020

12u27 0 Wetenschap & Planeet De startup ‘Loop’, opgericht door studenten van de TU Delft, heeft een levende doodskist ontwikkeld opgebouwd uit mycelium. Na uitgebreid onderzoek is een eerste gelimiteerde oplage uitgebracht van tien ‘Living Cocoons’, de naam die de dooskist heeft gekregen. Afgelopen week is de eerste persoon er al in begraven. Zo een levende doodskist draagt bij aan de efficiënte verwerking van het menselijk lichaam door de natuur, ruimt giftige stoffen op en verrijkt de bodem voor bomen en planten.

Mycelium is een leven organisme, meer bepaald het netwerk van schimmeldraden, dat onder de grond groeit tussen de wortels van bomen, planten en paddenstoelen. Het kan giftige stoffen neutraliseren, is een voedingsbron voor alles wat boven de grond groeit en de vezels kunnen gebruikt worden om allerlei zaken mee te maken zoals verpakkingen, voeding en kleren. Bob Hendrikx, oprichter van Loop, noemt mycelium de recycler van de natuur: “Het is heel de tijd op zoek naar afvalstoffen (olie, plastic, metaal, gifstoffen, …) en zet die om in voedingsstoffen voor de omgeving. Mycelium wordt bijvoorbeeld ingezet in Tsjernobyl, maar ook hier in Rotterdam voor het zuiveren van grond.”

De visie van de oprichter is duidelijk: “Onze Living Cocoon laat mensen weer één worden met de natuur. Het geeft ons een kans om de bodem te verrijken in plaats van te vervuilen.” Nu duurt het ‘één worden’ al snel een decennium of meer door de aanwezigheid van gelakt hout, metalen onderdelen, synthetische stoffen, ... . Door het gebruik van levende materialen zou dit al binnen de 2 tot 3 jaar lukken omdat de doodskist bijdraagt aan het composteren. De kist zelf is al in 30 tot 45 dagen opgenomen in de bodem. En niet alleen worden de afvalstoffen van het menselijk lichaam omgezet in voedingsstoffen, ook de omliggende bodemkwaliteit wordt verbeterd, waardoor er nieuw leven kan bloeien.

De volgende stap is om de positieve impact op de bodemkwaliteit meetbaar te maken. Daarom gaat het Nederlandse bedrijf samen met wetenschappers verder onderzoeken wat de effectieve toename van biodiversiteit is door deze manier van begraven. Hendrikx: ‘We willen precies weten wat de bijdrage is aan de bodem, zodat we in de toekomst beleidsmakers nog beter kunnen overtuigen om vervuilde gebieden te gaan omtoveren tot gezonde bossen, met ons lichaam als voedingsstof’.

De implementatie van deze innovatie uitvinding in de praktijk verliep in nauw overleg met de uitvaartsector. “Zij weten hoe het proces van begraven verloopt in de praktijk, adviseren families bij de keuze, beheren begraafplaatsen en kennen ook alle logistieke eisen bij het begraven. Waardevolle kennis die zij inbrachten bij de ontwikkeling”, vertelt Hendrikx. Na meerdere tests is de eerste oplage van tien levende doodskisten klaar voor gebruik. Afgelopen week heeft de eerste uitvaart met deze kist al plaatsgevonden. Hendrikx: ‘Het was een zeer indrukwekkend moment om na maanden ontwikkeling nu echt het eerste afscheid op deze bijzondere manier mogelijk te hebben kunnen maken’.