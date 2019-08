Kunnen orkanen met atoombommen bestreden worden, zoals Trump beweerd zou hebben? Ronald Veldhuizen

27 augustus 2019

13u52 0 Wetenschap & Planeet De Amerikaanse president Donald Trump zou orkanen willen bestrijden met atoombommen, al ontkende hij dat intussen zelf. De vraag die het internet dan bezighoudt, is of de stormen effectief aangepakt kunnen worden op die manier?

In menig Hollywoodfilm is het dé oplossing tegen ellende: gooi er een atoombom op. Daar hebben kometen en aliens niet van terug. Ook orkanen niet, denkt de Amerikaanse president Donald Trump. Dat zei hij in een besloten vergadering met zijn veiligheidsstaf voor het orkaanseizoen, aldus bronnen van journalistiek platform Axios.

“Waarom bombarderen we ze niet? Ze beginnen zich te vormen voor de Afrikaanse kust, en wanneer ze richting de Atlantische Oceaan trekken, laten we een bom vallen in het oog van de orkaan en die verstoort hem.” Trumps stelling werd al gauw wereldnieuws: onder meer The Guardian, CNN en bij ons ook Het Laatste Nieuws maakten er melding van.

Duizend Hiroshima-bommen

Trump staat niet alleen in zijn overtuiging dat een orkaan kapot te bombarderen valt voordat-ie aan land komt. In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de Amerikaanse meteoroloog Jack W. Reed het idee ook al serieus. Dat blijkt uit een National Geographic-artikel uit 2016, waarnaar meerdere nieuwsbronnen verwijzen. Het plan is ook onder Amerikaanse burgers al jaren populair: de nationale weerdienst NOAA krijgt het geregeld voorgelegd.

Probleem is dat één doorsnee atoombom nauwelijks een zuchtje tegenwind geeft aan het gebrul van een grote orkaan, becijferen de NOAA-onderzoekers. Per dag blaast zo’n tropische storm evenveel windenergie rond als de explosieve kracht van ruim duizend Hiroshima-bommen, of bijna vier peperdure kernbommen van 10 megaton elk.

Wind pompen

En dan nóg: in de praktijk haalt zelfs de meest krachtige atoombom niets uit, aldus de NOAA-onderzoekers. Kernbommen blazen geen wind. Ze stuwen hooguit een schokgolf door de storm, maar na die klap zal die op z’n dooie gemak verder richting Amerika drijven. Het enige dat zou werken, is extra lucht in het oog van de storm pompen: een half miljard ton, om precies te zijn. Het is “lastig voor te stellen” hoe je zo veel lucht rondpompt, aldus de onderzoekers.

Baby-orkaantjes in de kiem smoren werkt ook al niet, vervolgen ze. Elk jaar ontstaan er zo’n tachtig verstoringen boven de Atlantische Oceaan, waarvan er slechts vijf uitgroeien tot echte orkanen. Het gebombardeer zou dan het hele seizoen moeten doorgaan.

Nucleaire orkaan

Aan atoombommen laten exploderen binnen orkanen kleven sowieso nadelen. Meteoroloog Ryan Maue, op Twitter: “Nu heb je een radioactieve orkaan.” Zijn vakgenoot Paul Douglas ziet een groter probleem. Een kernexplosie is vooral héét. En orkanen houden juist van warme lucht: ze groeien ervan in kracht. Het leidt tot een orkaan van “onvoorstelbare razernij”, denkt Douglas.

“Het spreekt voor zichzelf dat het geen goed idee is”, concludeert NOAA. Een atoombom kan een orkaan dus niet tegenhouden. De kans is groot dat-ie daar alleen maar sterker en gevaarlijker van wordt.

Hurricanes are the tropic’s pressure relief valves; heat engines converting warm ocean water into wind and cooling rain. A nuke heating air and water to 100,000,000C, the temperature of the sun’s interior, may create a (radioactive) hurricane of unimaginable fury. #reallybadidea https://t.co/n9m6fZ5qKi Paul Douglas(@ pdouglasweather) link