Kruidenthee en andere (wonder)middeltjes om constipatie op reis te verhelpen Annick Wellens

31 juli 2018

18u04 0 Wetenschap & Planeet Sommige vakantiegangers hebben steevast een constipatieprobleem wanneer ze op vakantie gaan. Een vervelende hindernis die de reis een pak minder aangenaam maakt. Gelukkig bestaan er simpele trucjes om je uit je lijden te verlossen.

Constipatie treedt op wanneer personen minder dan drie keer per week naar het toilet gaan. Dat gaat gepaard met een opgeblazen en zelfs pijnlijk gevoel rondom de maag en darmen. Het onaangename gevoel kan bij sommigen trouwens ook na één dag al optreden. Zeker wanneer het hun gewoonte is om minstens een keer per dag een bezoekje aan het grote toilet te brengen. Het klein verlet is vaak te wijten aan stress, andere routines of het wijzigen van eetgewoontes. Geen wonder dat het vaak voorkomt tijdens reizen. Gelukkig kan je het probleempje eenvoudig verhelpen, zelfs zonder laxeermiddel.

Thee drinken

Thee is een warme vloeistof die het lichaam hydrateert, de stoelgang zachter maakt en zo de darmen een handje helpt. Daarbij stimuleert de warmte het spijsverteringsstelsel.

Het assortiment kruidentheeën die hun nut reeds bewezen bestaat uit thee van de senna-plant, munt-, gember-, paardenbloem-, zwarte, en kamillethee. Zulke smaakjes vind je in haast elk land ter wereld waardoor je een eerste middel tegen constipatie vrijwel altijd ter beschikking hebt. Je kan daarbij ook altijd enkele theezakjes mee op reis nemen als je schrik hebt dat je het daar niet meteen zal vinden. Koffie kan je daarentegen beter mijden bij verstopping.

Kruidenthee wordt trouwens ook gedronken om te ontspannen en stress te reduceren. Aangezien stress tot constipatie kan leiden, is het een deugd voor de darmen wanneer die samen met de thee verdwijnt.

Bewegen

Wie beweegt, masseert eigenlijk ook de darmen. Ga bijvoorbeeld een halfuurtje zwemmen voor of na het ontbijt. Je bent klaarwakker, verfrist en hopelijk ook opgelucht.

Vasthouden aan routine

Wanneer je op vakantie gaat, wijzigt niet enkel je routine maar ook je eetpatroon. Daarbij eet je vaak op gewijzigde tijdstippen. Op die manier verwar je het darmsysteem waardoor het wel eens gaat protesteren. Probeer daarom vast te houden aan enige vorm van regelmaat. Al eet je op een ander tijdstip je ontbijt op, je kan net zoals thuis steeds erna naar het toilet proberen te gaan.

Vezels

Vezels zijn natuurlijke laxeermiddelen omdat ze het vochtgehalte in de ontlasting verhogen. Na het eten van een vezelrijke maaltijd, zal de stoelgang veel makkelijker doorheen de darmen bewegen. Dat kan op zijn beurt leiden tot winderigheid. Beter niet overdrijven met die vezels.

Etenswaren met veel vezels zijn: groenten en fruit, peulvruchten, muesli, volkorenbrood en –pasta.

Massage

Als voorgaande middeltjes niet mochten baten, kan je tenslotte vragen aan je vriend, vriendin, man, vrouw of een andere Chinese vrijwilliger om zachtjes op je buik te wrijven. Dat heeft eigenlijk exact hetzelfde effect als bewegen. De darmen worden immers in gang gekneed. Hopelijk met succes.