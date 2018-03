Kreeft peperduur door schaarste: "1.200 kilogram te kort voor het paasweekend"

ND

30 maart 2018

Een restaurant vinden waar kreeft wordt geserveerd met Pasen, wordt moeilijk of peperduur. Volgens Christof Malisse van Lobster Fish, de grootste importeur van kreeft in ons land, is er een tekort van 1.200 kilogram om aan de vraag te kunnen voldoen.

Onder meer door de koude temperaturen in Canada, waar de populairste kreeftensoort vandaan komt, bewegen de kreeften niet. Vissers kunnen daarnaast moeilijker uitvaren door het weer. Ook de vangst in de Oosterschelde in Nederland is erg mager door de koude temperaturen. De temperatuur van het water is momenteel 5 graden, waar kreeften minimaal 8 graden nodig hebben om in beweging te komen en 10 graden om echt actief te worden. Volgende week wordt beter weer verwacht en zou de situatie normaliseren.