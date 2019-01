Kosmisch vuurwerk: Japan lanceert meteorenregen op bestelling David van der Heeden

18 januari 2019

17u16

Bron: AD.nl 0 Wetenschap & Planeet In 2012 schoot Japan zijn eerste commerciële satelliet de ruimte in. Knap, maar de techneuten uit het land van de rijzende zon hebben sindsdien niet stilgezeten. Gisteren lanceerde een Japanse start-up een nieuw technisch hoogstandje. Het resultaat van zeven jaar innovatie: een ‘meteorenregen op bestelling’.

Japan zou Japan niet zijn als er geen ruimte voor gadgets in het uitspansel is. Terwijl buurland China plantjes kweekt op de immer donkere achterzijde van de maan draait er op 500 kilometer hoogte nu een Japanse microsatelliet met kosmisch vuurwerk door de ruimte.

Spektakel

De satelliet is gevuld met 400 balletjes die, wanneer ze worden afgeworpen, een paar seconden kleurige streepjes in de atmosfeer trekken. De eerste kunstmatige meteorenregen zal in het voorjaar van 2020 boven Hiroshima plaatsvinden. Miljoenen mensen moeten het spektakel van ‘buitenaardse proporties’ kunnen zien.



Om het kosmische vuurwerk voor elkaar te krijgen, werkt techfirma ALE uit Tokyo samen met wetenschappers en ingenieurs van diverse Japanse universiteiten, lokale overheden en een aantal zakelijke geldschieters. De nu gelanceerde satelliet is de eerste van een ruimtevloot van zeven.

Overal ter wereld

ALE richt zich met zijn ‘meteorenregen op bestelling’ niet alleen op Japan, maar heeft de hele wereld op het oog. Als alle satellieten hun rondjes draaien, kunnen de kleurrijke meteoren overal ter wereld worden afgeleverd en bij heldere hemel vanaf de grond worden bewonderd, zegt het bedrijf.

Eenmaal boven de plek van bestemming worden de balletjes met de juiste snelheid en richting naar de aarde geschoten. Afhankelijk van de chemische samenstelling van de in Japan gemaakte meteoren kan de klant zelf de kleuren van het spektakel kiezen.

Goed bewaard geheim

Waaruit de inhoud van de ‘vallende sterren’ bestaat, blijft overigens een goed bewaard geheim. Feit is dat de nepmeteoren, die in groepjes van 20 per keer worden losgelaten, compleet in de dampkring opbranden en geen gevaar voor de aarde opleveren, legt techbedrijfje ALE uit.

De volgende van de nog restende zes lanceringen staat ergens in juni gepland.

Een leuk stukje siervuurwerk kost tegenwoordig al de hoofdprijs, maar wat een eigen sterrenparade moet gaan kosten, houdt ALE voorlopig in het duister. Goedkoop zal het niet zijn.