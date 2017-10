Komende dagen blijven min of meer droog TK

06u36

Vanaf het noorden wordt het vanochtend overal snel droog met een afwisseling van zon en wolken. In de voormiddag zijn de opklaringen soms breed. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 14 of 15 graden in het centrum. De noordnoordwestenwind waait matig en aan de kust aanvankelijk vrij krachtig, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog met afwisselend opklaringen en wolken. In de loop van de nacht verschijnen er vrij veel lage wolken, vooral dan in Hoog-België. Het wordt een frisse nacht met minima tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee. De wind waait eerst zwak uit het noordwesten, later wordt hij matig en aan de kust soms vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Morgen hangt er in het zuiden van het land plaatselijk veel lage bewolking. Elders begint de dag in de meeste streken droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe en kan er 's avonds en 's nachts een spatje regen vallen. De maxima liggen tussen 8 en 14 graden bij een meestal matige en aan zee vrij krachtige westenwind.





Zondagochtend is het eerst zwaarbewolkt met wat lichte regen. Later wordt het wisselend bewolkt met slechts af en toe een plaatselijke bui. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden en worden in de eerste helft van de dag bereikt. De wind ruimt naar noordnoordwest en wordt matig tot vrij krachtig, aan zee zelfs af en toe krachtig.



Maandag wordt het rustiger. We krijgen meestal half- tot zwaarbewolkt weer met vooral aan de kust en in de Ardennen plaatselijk nog een lichte regenbui. Elders blijft het droog. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden.