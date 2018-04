Knap staaltje evolutie: hoe deze onderwatervissers langzaam maar zeker transformeren in ‘aquamensen’ ADN

20 april 2018

12u59

Bron: The Economist, De Volkskrant 0 Wetenschap & Planeet Maak kennis met de Bajau, een volk dat leeft op de Zuidoost-Aziatische zeeën . Op en in het water. Uit onderzoek blijkt dat de milt van deze 'zeenomaden' tot wel anderhalf keer zo groot is als die van naburige volkeren. Handig bij hun vele duiken, want de milt geeft extra zuurstof in het bloed. Nog opvallender: die grotere milt kregen ze niet door oefening. Hun genen zijn veranderd. Een boeiend staaltje evolutie.

De Bajau wonen ofwel op boten of in hutten op palen op ondiepe riffen. In vloten migreren ze met volledige clans van de ene naar de andere plaats op het water. Bijna 60 procent van hun dagen spenderen ze in de zee, op zoek naar eten. Hun dieet bestaat vrijwel volledig uit vis en schaaldieren. De duikcapaciteiten van deze zeenomaden zijn wonderbaarlijk. Ze kunnen tot 70 meter diep duiken en houden het tot wel 13 minuten lang vol onder water, gewapend met enkel een houten duikbril en een speer. Al minstens 1.000 jaar lang leven de Bajau op die manier. Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat hun lichaam zich al even wonderbaarlijk heeft aangepast aan hun levensstijl. De Bajau zijn minder mens en meer zeewezen geworden. Het geleidelijke evolutieproces van Darwin door natuurlijke selectie? Het gaat nog steeds verder.

De wetenschappers onderzochten via een speekseldonatie het DNA van 59 Bajau en analyseerden ook hun milten ultrasonisch. Ook 34 leden van de Saluan, een volk van echte ‘landrotten’, maar nauw verwante buren van de Bajau, werden als controlegroep onderzocht. Uit de miltscans blijkt dat die van de Bajau maar liefst anderhalf tot twee keer groter zijn dan die van de Saluan. Zo’n grotere milt is bijzonder interessant voor de onderwatervissers, want het zorgt voor meer zuurstof in het bloed. Bovendien was er geen verband met of een lid een productieve duiker was binnen de groep of in vergelijking meer tijd op een boot doorbracht. Bewijs dat de evolutie bij de hele bevolkingsgroep is ingeslepen en niet een gevolg is van veel oefenen tijdens één mensenleven.

Als deze mensen nog miljoenen jaren zo zouden leven, worden ze op termijn misschien wel een soort dolfijnen of walvissen.

De DNA-analyse vertelt een gelijkaardig verhaal: de onderzoekers ontdekten mutaties in de genen van de Bajau. Zo is er een mutatie in een genoom dat de activiteit van een gen betrokken bij de bloedcirculatie regelt, zodat bloed naar zuurstofhongerige vitale organen kan vloeien. Daarnaast is er een mutatie in een gen verantwoordelijk voor de productie van koolzuuranhydrase, een enzym dat de opbouw van koolstofdioxide in de bloedbaan vertraagt, een fenomeen dat wordt geassocieerd met extreem duiken. De veranderingen in de genen konden daarenboven gelinkt worden aan spiersamentrekkingen rond de milt. Alles samen argumenteren de wetenschappers dat de noodzaak van de Bajau om aan voedsel te geraken via duiken heeft geleid tot de evolutie.

“Als deze mensen nog miljoenen jaren zo zouden leven, worden ze op termijn misschien wel een soort dolfijnen of walvissen”, klinkt het bij Mihai Netea van het Radboud UMC, die de lab-analyses leidde. “Walvissen waren ook ooit een soort koeien die evolueerden tot zeewezens.”

