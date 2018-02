KMI: "Opgelet voor ijsplekken en aanvriezende mist" FT

03 februari 2018

06u49

Bron: Belga 4 Wetenschap & Planeet De winter komt dichterbij: deze ochtend is er lokaal nog kans op ijsplekken en hier en daar aanvriezende mist. Het blijft veelal droog vandaag, maar toch kunnen er enkele buien vallen. Die kunnen een winters tintje krijgen, vooral in de Ardennen.

We krijgen vandaag wisselend tot vaak zwaarbewolkt weer. Het is vaak droog, maar er vallen toch ook een paar plaatselijke buien van regen of winterse neerslag. In de Ardennen gaat het om sneeuwbuien. Ook korrelhagel is mogelijk.

De maxima schommelen van 0 graden in de Hoge Venen tot 4 of 5 graden in het westen en het centrum van het land. De wind waait zwak uit zuidwest of uit veranderlijke richtingen.

Volgende nacht verwacht het KMI overwegend droog weer met af en toe opklaringen. Enkele lichte sneeuwbuien blijven, ook in Laag- en Midden- België, mogelijk. De minima liggen tussen -2 en -4 graden in de Ardennen en rond het vriespunt elders. De zwakke veranderlijke wind wakkert tegen het einde van de nacht aan tot een matige noordoostenwind.

Morgen begint met lokale vorst, overdag is het wisselend bewolkt en vooral in de namiddag is er kans op een winterse bui vanaf het noordoosten. Het is vrij koud met maxima in het centrum rond 2 graden. Er waait een matige noordoostenwind.

