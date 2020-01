Exclusief voor abonnees Klimaatexpert: “Ook in Europa verwacht ik meer bosbranden” Pieter Gordts

07 januari 2020

14u44

Bron: De Morgen 1 Wetenschap & Planeet Moeten we verbaasd zijn over de bosbranden in Australië? Professor Matthias Boer (Western Sydney University), gespecialiseerd in natuurbranden en de invloed van klimaatverandering daarop, vindt van niet. “De droogte duurt hier al een paar jaar.”

De bosbranden in het Amazonewoud zitten nog vers in het geheugen. Nu is Australië aan de beurt. Wordt dit het nieuwe normaal?

