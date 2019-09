Klimaatcoalitie geeft België 100 dagen voor antwoord op klimaatcrisis TT

14 september 2019

12u46

Bron: Belga 0 Wetenschap & Planeet De Klimaatcoalitie, die 71 Belgische middenveldorganisaties overkoepelt, lanceert een aftelklok van 100 dagen om concrete maatregelen te eisen voor het klimaat. "Politieke stilstand is niet aanvaardbaar", luidt het.

"De zomer van 2019 heeft opnieuw vele records verbroken en toont hiermee aan dat de klimaatcrisis overal ter wereld werkelijkheid is", zegt de Klimaatcoalitie. "We geven de Belgische verkozenen 100 dagen de tijd om te reageren op de klimaatcrisis met zeer concrete maatregelen. We kunnen het ons niet veroorloven om meer tijd te verliezen."

De organisatie eist een Nationaal Energie Klimaat Plan met ambitieuzere doelstellingen, zoals klimaatneutraliteit al realiseren ruim voor de Europees streefdatum van 2050. De Klimaatcoalitie vindt ook dat er een nationale conferentie moet komen over een "rechtvaardige transitie".

De aftelklok start op 22 september, twee dagen na de derde wereldwijde klimaatstaking.