Kleine verandering, grote impact: zo kan ook jij duurzamer leven

29 september 2020

Vegan sneakers en fairtradejeans, telefoonhoesjes van gerecycleerd plastic uit de zee, biologisch geteelde koffie en komkommers, steeds meer mensen grijpen tijdens het winkelen bewust naar duurzame alternatieven. Gaat het om de zoveelste trend die binnenkort voorbij is, of is er meer aan de hand? En waar kan jij op letten als je graag duurzamer wil leven? We gingen te rade bij Els Van Zele, duurzaamheidsambassadeur bij BNP Paribas Fortis.

Van duurzaam consumeren …

Handen omhoog wie nog nooit een T-shirt van biokatoen, een drinkfles uit gerecycleerd plastic of een ander duurzaam product kocht. Weinig handen te zien? Logisch, want duurzame producten worden steeds populairder en gaan dus vlot over de toonbank.

“De reden hiervoor is heel eenvoudig”, weet Els Van Zele. “We worden ons meer en meer bewust van de impact die productie heeft op het milieu, en op de mensenrechten. En we willen daar iets aan doen. Duurzaam geproduceerde kleding of andere spullen kopen is dan een eenvoudige manier om concreet actie te ondernemen. Door ons aankoopgedrag te veranderen en duurzaam te gaan consumeren kunnen we de milieu-impact verkleinen en meewerken aan een sociaal rechtvaardige maatschappij.”

… tot duurzaam leven

Niet alleen in ons aankoopgedrag maken we bewuste keuzes, ook op andere gebieden grijpen we steeds meer naar duurzame oplossingen. Alsmaar meer bedrijven, producenten en organisaties begrijpen immers hoe belangrijk het is om producten en diensten aan te bieden met respect voor mens, milieu en dierenwelzijn. De mogelijkheden om bewust voor een duurzaam leven te kiezen zullen in de toekomst dan ook steeds uitgebreider, logischer én makkelijker worden.

Enkele voorbeelden?

Els: “Duurzaam wonen (bouwen of verbouwen met aandacht voor zaken als isolatie, hernieuwbare energie en milieuvriendelijke materialen) en duurzaam eten (kiezen voor seizoensgebonden en lokaal geteelde groenten en fruit, minder vlees en bioproducten) zitten al langer in de lift. De komende jaren zullen ook duurzame mobiliteit (van (elektrische) fiets tot deelauto), duurzaam reizen (liever trein dan vliegtuig, staycation dicht bij huis in plaats van massatoerisme aan de andere kant van de wereld) en duurzaam bankieren (bewust kiezen voor een bank met impact op de bedrijfswereld en met een duidelijk sociaal, ethisch en ecologisch engagement) meer en meer de norm worden.”

Kleine keuzes, grote impact

Uiteraard hoef je niet per se meteen op alle vlakken tegelijk duurzame keuzes te maken. “Welke duurzame opties voor jou belangrijk en haalbaar zijn hangt af van je persoonlijke situatie”, stelt Els gerust. “Wel is het goed om te beseffen dat elke duurzame keuze, hoe groot of hoe klein ook, een verschil maakt. Gewoon al wat vaker de trein nemen, vooral seizoensgebonden groenten eten, kiezen voor een bank die met duurzame beleggingen mee de bedrijfswereld futureproof maakt, of eraan denken om het licht uit te doen, zijn relatief eenvoudige beslissingen die toch een grote impact kunnen hebben. Zeker als iedereen zijn steentje bijdraagt. Zo bouwen we allemaal samen aan een betere toekomst.”

