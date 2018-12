Kleine mensen lopen meer risico om te sterven op intensieve zorgen volgens nieuwe studie KVDS

29 december 2018

10u58

Wetenschap & Planeet Hoe het afloopt met iemand die op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis terechtkomt, hangt af van een hele reeks factoren. Denk maar aan je specifieke aandoening, leeftijd en BMI. Maar volgens een nieuwe studie die zopas verscheen in het erkende vaktijdschrift Intensive Care Medicine, speelt er nog een andere - onwaarschijnlijke - factor een rol: hoe groot je bent.

Bij de studie waren 417.387 Britse patiënten betrokken die op intensieve lagen: 233.308 mannen en 184.070 vrouwen. Respectievelijk 22,5 en 20,6 procent van de patiënten haalde het niet.

Risico

Opmerkelijk daarbij was dat het risico op overlijden steeg naarmate de patiënt kleiner was. Grote patiënten bleken meer kans te hebben om het te overleven. En het verschil was aanzienlijk. Tussen de grootste en de kleinste patiënten was er een verschil van maar liefst 7 procent bij vrouwen (17,1 versus 24,1 procent mortaliteitsgraad) en van 8,2 procent bij mannen (21 versus 29,2 procent).





Wat de precieze verklaring is, kunnen de wetenschappers niet met zekerheid zeggen. “Het is speculatief om te zeggen dat de handelingen die op intensieve zorgen gesteld worden, nadelig zijn voor kleinere patiënten. Maar klein zijn lijkt in elk geval wel een risicofactor.”

Feit is wel dat de behandeling op intensieve zorgen geen rekening houdt met de grootte van een patiënt. Medische toestellen en instrumenten zijn standaard ingesteld op een man van 1,74 meter en een gewicht van 70 kilogram en hebben allemaal dezelfde maat. “Misschien zijn ze gewoon minder efficiënt of kunnen ze zelfs schadelijk zijn voor kleinere patiënten”, aldus dokter Hannah Wunsh, een van de auteurs van het onderzoek, in de krant New York Post.

Verder onderzoek moet dat uitwijzen.